La estrategia que tiene la mamá de Daniel Sancho para pasar más tiempo con el asesino de Edwin Arrieta

La mamá de Daniel Sancho ha preferido mantenerse alejada de los temas legales del caso - crédito Reuters

Después de que fue condenado a cadena perpetua, Daniel Sancho, confeso asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha permanecido solo en prisión, puesto que sus padres han manifestado que tienen dificultades para viajar constantemente a Tailandia.

Mientras que en España se sigue hablando del recurso de apelación presentado por la defensa del europeo, que solicitó a la justicia de Tailandia repetir el juicio contra Sancho, Triun Arts, que es el autor del libro Toda la verdad y nada más que la verdad, en el que se exponen aspectos inéditos del asesinato de Arrieta, ha revelado a Lecturas que la madre de Daniel Sancho ha decidido hacer una petición para pasar más tiempo junto a su hijo.

En primer lugar, explico que Silvia Bronchalo, que ha estado alejada de los focos durante el caso, ha indicado que es imposible para ella viajar semanalmente a Tailandia para visitar a Sancho, por lo que ha recurrido a una estrategia que utilizó antes del juicio.

“Me cuentan desde Tailandia que ha realizado la misma petición que realizó la vez anterior que estuvo, que fue justo después de ser trasladado Sancho a la cárcel en la que está cumpliendo condena”.

Bronchalo ha declarado en varias ocasiones en contra de su expareja - crédito Reuters

La estrategia sería juntar los días de visita que tiene Sancho durante un mes y poderlos cumplir durante una semana de manera ininterrumpida, lo que le fue permitido anteriormente a la española.

El autor indicó que le ha sorprendido que la prensa no haya expuesto el viaje de Bronchalo, pero también reflexionó sobre este tema, recordando que la madre del confeso asesino no ha tenido comportamientos similares a los de Rodolfo Sancho, que antes y después de sus viajes a Tailandia suele atender a los medios.

“Ya lleva varios días de visita, ha podido verlo y ha estado con él. Es raro que no haya saltado la información”, indicó.

Otro tema que mencionó el investigador es que en España se conocerá que ha sido exitoso el recurso presentado por el abogado de Silvia Bronchalo en la denuncia por maltrato contra su expareja.

Durante el juicio de Daniel Sancho sus padres han estado totalmente separados - crédito Europa Press

Cabe recordar que, durante el juicio de Sancho, fue noticia que sus padres estuvieran involucrados en una disputa legal que comenzó luego de que Bronchalo expuso que Sancho la llamaba “pirada” o le daba instrucciones para mantenerla alejada del caso de su hijo.

“No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro. No me haces falta para nada, así que no me escribas", es uno de los mensajes expuestos.

En el programa TardeAr, expusieron la que habría sido la reacción de la española, que ha declarado estar en contra de las estrategias implementadas por los defensores del confeso asesino en Tailandia y del comportamiento para sacar provecho de la situación que ha tenido para ella su exesposo.

“Estoy supercontenta porque va para adelante. Independientemente de como termine todo esto, me parece bien. Me parece bien que un tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser constitutiva de delito o pueda ser suficientemente ofensiva".

Daniel Sancho permanecerá mínimo un año más en prisión mientras se analiza la petición de su defensa - crédito Reuters

Mientras sus padres siguen en disputa, en España también se ha hablado de las condiciones que afronta Daniel Sancho en prisión, que es uno de los motivos por los que sus abogados buscan que sea trasladado lo más rápido posible a España.

Cabe recordar que, la defensa del español entregó un folio de 400 páginas que deberá ser estudiado por un tribunal de Tailandia, que definirá si el juicio será repetido o no; se cree que el análisis podría tardar al menos durante un año, aunque los abogados de Sancho esperan que el tiempo de espera sea menor.