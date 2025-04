Iván Cepeda solicitó a la Fiscalía que imputen a alias Diana por falso testimonio en juicio contra Uribe: habría recibido sobornos de Diego Cadena

Alias Diana, exintegrante de las AUC, negó que el grupo armado haya influido en la elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez - crédito Fernanda Vergara/AP y red social X

Mientras avanza el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el caso ha tomado un nuevo giro después de conocerse el testimonio de Eurídice Cortés Velasco, conocida como alias Diana.

De hecho, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, reconocido como una de las víctimas en el juicio que se adelanta contra el expresidente, solicitó a la Fiscalía imputar cargos contra alias Diana, al parecer, por incurrir en el delito de falso testimonio.

Según informó el senador en un comunicado de prensa emitido este martes 22 de abril, la petición se fundamenta en las declaraciones recientes de alias Diana, en las que admitió haber recibido dinero por parte del abogado Diego Cadena, entonces representante del expresidente Uribe.

De acuerdo con el comunicado, alias Diana confesó que el 11 de abril de 2025 que, días antes de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia el 13 de septiembre de 2019, el abogado Cadena le entregó dos millones de pesos.

Alias Diana aseguró que recibió dineros de Diego Cadena - crédito Colprensa/X

Sin embargo, este hecho no fue informado al alto tribunal en su momento, lo que, según Cepeda, constituye un acto de falso testimonio. El senador también indicó que esta información ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema, a la que solicitó que proceda con la imputación de cargos y la legalización de los mismos ante un juez de control de garantías.

“Pusimos en conocimiento del ente investigador que adelanta el proceso relacionado con la compulsa de copias ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 3 de agosto de 2020, mediante el cual definió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, la declaración rendida en el juicio oral, por Eurídice Cortes Velasco, alias ‘Diana’, los días 10 y 11 de abril de 2025, que contiene nuevos medios valorativos que demuestran que faltó a la verdad ante la justicia”, señaló el senador.

Alias Diana, que cobró importancia apenas una semana por su aparición en el juicio contra el expresidente Uribe, declaró que el abogado Diego Cadena le entregó el dinero mencionado para cubrir los costos de su traslado desde Manizales a Bogotá, donde debía rendir una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia.

Según detalló, Cadena le envió el dinero a través de una persona de confianza, ya que ella no contaba con los recursos económicos necesarios para realizar el viaje.

El congresista pidió a la Fiscalía imputar cargos contra alias Diana por no informar de la entrega de dineros del abogado Diego Cadena - crédito Colprensa

En su testimonio, alias Diana afirmó que el dinero no fue entregado con la intención de alterar su declaración ni de influir en su testimonio.

“Lo que quieren decir es que a nosotros nos pagaron por nuestro testimonio. El doctor Diego me dijo: ‘Yo no puedo hacer eso’. Yo le dije que no tenía cómo ir, por eso le pedí el dinero”, explicó durante la diligencia del 11 de abril.

Además, señaló que utilizó parte del dinero para comprar boletos de transporte terrestre y que el resto lo conservó para otros gastos personales. Sin embargo, reconoció que no informó a la Corte Suprema sobre sus dificultades económicas ni sobre la ayuda recibida.

En medio del juicio, alias Diana también confirmó que en el primer trimestre de 2018 sostuvo una reunión en una panadería de Manizales con los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes se presentaron como representantes del expresidente Uribe.

Durante este encuentro, los abogados le preguntaron si alguna vez había tenido contacto con el senador Iván Cepeda, a lo que ella respondió que nunca se había reunido con él. Sin embargo, mencionó que conocía a otras personas que estuvieron detenidas en Itagüí, donde, según afirmó, se realizaron varias reuniones con Cepeda.