El Vaticano confirmó el lunes la muerte del papa Francisco, registrada a las 7:35 a. m., hora local de Roma (Italia). Jorge Mario Bergoglio, de nacionalidad argentina, ocupaba el cargo de sumo pontífice desde marzo de 2013.

Su fallecimiento pone fin a un pontificado de más de diez años, durante el cual promovió iniciativas centradas en la justicia social, la inclusión de los sectores más vulnerables y el acercamiento de la Iglesia a las comunidades.

Entre las celebridades que compartieron junto con el sumo pontífice fue el cantante colombiano Juanes, que participó en el Festival de las Familias, evento realizado en Filadelfia el 27 de septiembre de 2015 como parte del Encuentro Mundial de las Familias.

El anuncio de la participación de Juanes se realizó en una conferencia de prensa en Roma, donde se confirmó que el artista colombiano compartiría escenario con figuras de renombre como el tenor italiano Andrea Bocelli y la Orquesta de Filadelfia.

Este festival, patrocinado por el Consejo Pontificio de la Santa Sede para la Familia y la Arquidiócesis de Filadelfia, fue uno de los momentos más destacados del Encuentro Mundial de las Familias, un evento que se organiza cada tres años con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y resaltar su papel fundamental en la sociedad.

En un comunicado difundido por los organizadores, Juanes expresó su emoción y gratitud por la oportunidad de participar en un evento de tal magnitud.

“La misión más importante que tenemos en este viaje de la vida es aprender a amar, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la familia. Estoy profundamente honrado por la invitación a cantar para el Papa Francisco”, afirmó el cantante.

La actuación de Juanes en el Festival de las Familias se llevó a cabo poco después de que el artista concluyera una serie de presentaciones en Europa y Estados Unidos como parte de su gira Loco Amor Tour.

El Encuentro Mundial de las Familias 2015, cuyo lema oficial fue Love is Our Mission: The Family Fully Alive (“El Amor Es Nuestra Misión: La Familia Plenamente Viva”), marcó un hito al ser la primera vez que este evento se celebró en territorio estadounidense. Según reportaron los organizadores, el evento reunió a miles de asistentes en Filadelfia y fue seguido por millones de personas a través de transmisiones en vivo en todo el mundo.

La presencia del pontífice, junto con la participación de artistas de renombre como Juanes, Andrea Bocelli y la Orquesta de Filadelfia, contribuyó a reforzar el mensaje central del Encuentro Mundial de las Familias: la familia como pilar esencial de la sociedad.

Uno de los momentos más significativos del evento para el cantante colombiano Juanes fue su encuentro con el papa Francisco. Según relató, minutos antes de que comenzara la ceremonia, se acercó junto a su madre, Alicia Vázquez, al pontífice, quien lo reconoció de inmediato y le estrechó la mano, en un gesto que sorprendió visiblemente a su madre.

Durante el breve intercambio, Juanes le entregó un crucifijo diseñado por el artista colombiano Cristóbal Gaviria. El papa recibió el obsequio con agrado, en una interacción marcada por el respeto y la admiración.

El Encuentro Mundial de las Familias 2015 dejó una huella imborrable en Filadelfia y en los corazones de quienes participaron en él, ya sea de manera presencial o a través de las transmisiones globales. La combinación de espiritualidad, música y reflexión ofreció un mensaje de esperanza y unidad que resonó más allá de las fronteras, consolidando el papel de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.