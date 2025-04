Juana Acosta desveló su admiración por Julián Román, actor con el que protagoniza ‘La fianza’: “Hay química entre los dos”

Juana Acosta reveló cómo fue trabajar con Julián Román 'La Fianza', película que ambos protagonizan - crédito @juana_acosta/Instagram y cortesía película 'La fianza'

En entrevista con Infobae Colombia, Juana Acosta sacó a la luz uno de los más grandes sueños que tenía en su carrera artística: trabajar junto a su coterráneo Julián Román, actor con quien protagoniza la película española La fianza, un thriller que combina drama, intriga y comedia, y en el que esta pareja deja claro el nivel de talento que existe en el país. “Para mí es uno de los grandes y creo que hay mucha química entre los dos”, afirmó.

La actriz, que lleva 25 años radicada en España, también habló de la gran satisfacción que le generó volver a trabajar con su colega bogotano, ya que este es el segundo proyecto fílmico que graban en menos de tres años y que ya se encuentra en todas las salas de cine a nivel nacional. “Me lo estaba pidiendo mi alma a gritos. Ha sido una alegría enorme conectarme de nuevo con mi gente y quiero que así siga siendo”, comentó.

Juana Acosta afirmó en su conversación con Infobae Colombia que el 2025 está siendo uno de sus mejores años, ya que, por diversas razones, la ha mantenido en contacto permanente con su país, Colombia. Recientemente, la actriz nacida en Cali, Valle del Cauca, pasó por Bogotá para promocionar la cinta La fianza, que, aunque es una producción europea, tuvo el honor de encabezar junto a Julián Román, actor con quien confesó que deseaba trabajar desde hace tiempo. “Ha sido muy increíble porque yo llevaba demasiados años queriendo trabajar con él, y yo venía pensando qué me invento para coincidir con este actorazo. Y luego el universo conspiró para que en menos de tres años hiciéramos dos películas juntos”, contó.

Pese a su éxito en Europa, especialmente en países como España y Francia, donde se ha posicionado como una de las actrices de cine favoritas y rompió el estereotipo de la mujer latina, Juana sintió la necesidad de mantenerse arraigada a Colombia, motivo por el cual celebró que La fianza esté proyectándose en salas de cine nacionales. Además, adelantó que empezará a pasar más tiempo en su tierra natal buscando historias de mujeres que inspiren, pero que también le permitan compartir con su público colombiano.

“Se han ido dando las cosas para estar yendo y viniendo. Acá tengo mi familia y grandes amigos porque yo he cuidado muy bien las relaciones desde que me fui, entonces en Colombia tengo muchos afectos. Por esto ahora quiero establecer vínculos con la gente colombiana que extraño”, expresó.

Aparte de actuar, Juana Acosta en La fianza también es productora aliada con su hermana Valentina, con quien lidera el proyecto Calité Films, iniciativa con la que buscan impulsar, crear y desarrollar historias inspiradas en mujeres, tal y como lo hace esta cinta española en la que Ana es el personaje que lleva toda la carga de la narración.

“Para mí es hermoso el viaje del personaje porque Ana es una mujer que empieza metida en una mentira y es un recorrido hacia su liberación. Es una mujer que, como decía el director en algún momento, es como si fuera una cebolla, esa fue la imagen que él me dio. Me dijo: ‘Es una cebolla a la que se le van quitando las capas’. Y lo que aparece al final es la mujer real que ella tenía olvidada. Al igual que yo, es madre, eso también me conectaba mucho, me hacía empatizar bastante con Ana. Por último, descubre que nada de ese mundo que ella se había inventado o que creía que era lo que la iba a hacer feliz era verdadero”, describió Acosta sobre su personaje en La fianza.

Esta es la película en la que actúan Juana Acosta y Julián Román

Gonzalo Perdomo-Tafur, director colombiano que lleva más de 30 años trabajando en España, confesó a Infobae Colombia que tomó el riesgo de escribir este guion teniendo como musa de inspiración a la actriz caleña de 48 años y pensando en que ella fuera quien le diera vida al personaje principal, una apuesta que le salió perfecta, pues en cuanto Juana leyó los libretos conectó con lo que el texto quería transmitir.

“Para elegir hacer parte de un proyecto a mí me tiene que generar preguntas, tiene que haber algo interno que me pase o no me pase cuando leo un guion. Entonces, lo primero es el guion, obviamente el personaje. También para mí es muy importante lo que me pasa con el director. Yo siempre pido tener una reunión con el director antes de empezar cualquier proyecto. Para mí es importante ver qué me pasa con él y qué le pasa conmigo. Y luego también, obviamente, quiénes son mis compañeros de juego”, agregó Juana.

Con respecto a la nueva oportunidad que tuvo de compartir rodaje con Julián Román, en esta ocasión de una forma más directa, puesto que ambos personajes sostienen una permanente interacción durante la trama, la actriz caleña mencionó haberse sentido muy segura del proceso y del resultado por el elenco.

“En el caso de La fianza tenía a dos cracks, porque Julián Román para mí es uno de los grandes actores de este país con un talento inmenso, y el caso de Israel Elejalde, el actor que hace de mi marido, también. Dos actores con muchísimo oficio, dos actores que vienen del mundo del teatro, y dos actores con los que tuve la posibilidad de darlo todo, tirarnos los tres a la piscina y jugar. A veces, aún teniendo buenos actores, la magia sucede y a veces no. Con La fianza la magia sucedió, en muchos momentos el duende apareció. Acá Julián es mi partner, es un mano a mano de principio a fin y creo que hay mucha química entre los dos”, afirmó la actriz caleña en charla con Infobae Colombia.

La fianza relata la historia de una mujer que es retenida de manera inesperada como consecuencia de los negocios de su marido. Tras celebrar el cumpleaños de su hija, Ana recibe la inoportuna visita de Walter (Julián Román), un extraño que pregunta por Ricardo (Israel Elejalde), su marido, con quien al parecer tiene negocios pendientes. Lo que comienza con una visita incómoda para Ana, termina convirtiéndose en una inquietante revelación: Ana descubre las constantes mentiras e infidelidades de su esposo, así como la razón por la que un desconocido la tiene retenida en su propia casa en Madrid, junto a su pequeña hija, a manera de fianza. Una espera que se alarga mientras Ricardo cierra un negocio cuestionable con una peligrosa organización.

Este filme rodado por completo en España, nació a partir de dos premisas muy sencillas: “Por un lado, quería contar la historia de una mujer que buscando mejorar su situación cambia de país, de cultura y de vida. Mientras que por el otro, quería hacer una película cuya trama mostrara, en un día y en una sola localización, la lucha y el empoderamiento de esta misma mujer dentro de un mundo de hombres. El tono de la película también muy particular pues en él se mezclan muchos elementos del thriller con situaciones de comedia y humor negro. Desde el principio quedó muy claro que el trabajo de guion tenía que ser meticuloso y que se tenían que crear personajes sólidos que pudiesen llevar la película sobre sus hombros. Este planteamiento sitúa La fianza muy lejos de un thriller claustrofóbico pues es, por encima de todo, una película de actores”, comentó Gonzalo Perdomo-Tafur.