Cuáles fueron los últimos obispos que el Papa Francisco designó para Colombia: uno de ellos fue el primer afrodescendiente en ocupar ese cargo

El Papa Francisco designó al primer obispo afro en la historia de Colombia antes de su fallecimiento

El Vaticano confirmó este lunes 21 de abril de 2025 la muerte del papa Francisco a los 88 años. El anuncio fue hecho por el cardenal Kevin Joseph Farrell, quien informó que el sumo pontífice falleció en la casa de Santa Marta, donde vivía desde el inicio de su pontificado.

Antes de su fallecimiento, el papa Francisco dejó varios momentos importantes para Colombia. Entre ellos, la designación de nuevos obispos para distintas diócesis del país: el 5 de julio de 2024 nombró a Wiston Mosquera Moreno para Quibdó y a William Prieto Daza para San Vicente del Caguán.

Su última designación fue el 7 de diciembre del mismo año, cuando eligió al padre Alexander Matiz Atencio como obispo de la Diócesis de Buga.

En el caso de Wiston Mosquera Moreno su designación se considera histórica, pues fue el primer obispo afrodescendiente de Colombia.

En su momento, Wiston Mosquera explicó que la designación de obispos es una decisión que toma directamente el papa, una vez se reporta la existencia de una vacante en una jurisdicción eclesiástica. “En el caso de Quibdó, pues ya llevaba 2 años la vacante, porque el obispo de acá fue trasladado para Soacha y era necesario, pues cubrirla”, señaló el clérigo.

En entrevista con Caracol Radio, Wiston Mosquera reconoció que su papel como obispo lo enfrenta a una dificultad constante: abordar la situación del Chocó sin que sus palabras sean interpretadas como una postura política. Señaló además que, en su opinión, las ciudades del litoral Pacífico siguen siendo ignoradas en el debate nacional, pese a las profundas necesidades que enfrentan.

La vicepresidenta Francia Márquez celebró la designación del primer obispo negro de Colombia

“Si yo hubiera tenido las condiciones, seguramente no salgo de allá, porque pues podemos hacer patria dentro del mismo territorio, lastimosamente las condiciones no están dadas y más aún cuando se metió en el territorio la violencia. Tristemente hay que decir que muchos jóvenes no encuentran, no encontraron y ojalá a partir de ahora también sigan encontrando sobre todo posibilidades y no tengan que tomar caminos equivocados”, comentó para el medio antes citado.

Por otro lado, con respecto a esta decisión, la vicepresidenta Francia Márquez, celebró públicamente el nombramiento de Wiston Mosquera Moreno como obispo, destacando su presencia en la ceremonia y manifestando su respaldo a través de redes sociales

Wiston Mosquera Moreno, originario de Andagoya y nacido en 1967, encontró su vocación religiosa desde joven, cuando impulsó un grupo juvenil en su comunidad del Chocó. La iniciativa combinaba actividades sociales y deportivas, y fue determinante en su decisión de seguir el camino sacerdotal. “Llegamos a ser 125 muchachos haciendo labor social y deporte. Hacia 1995, un sacerdote nos invitó al seminario”, contó en declaraciones citadas por la agencia EFE.

Con respecto a los otros obispos designados por el papa Francisco antes de su fallecimiento, William Prieto Daza, originario de Bogotá, cuenta con una trayectoria académica y profesional que combina la medicina y la formación religiosa. Antes de convertirse en sacerdote, se graduó como médico cirujano en la Universidad Javeriana y se especializó en anestesiología en la Universidad Nacional.

El Vaticano confirmó este lunes 21 de abril de 2025 la muerte del papa Francisco a los 88 años. El anuncio fue hecho por el cardenal Kevin Joseph Farrell, quien informó que el sumo pontífice falleció en la casa de Santa Marta, donde vivía desde el inicio de su pontificado

Posteriormente, inició su formación eclesiástica con estudios de filosofía en el Seminario Siervos del Espíritu Santo en La Ceja (Antioquia) y teología en el Seminario Nuestra Señora del Carmen, en Villavicencio. En 2017, completó su formación con una licenciatura en Psicología otorgada por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

En cuanto al padre Alexander Matiz Atencio quien fue designado como bispo de la Diócesis de Buga en diciembre de 2024, hasta su nombramiento, se desempeñaba como Vicario Episcopal de Economía. Su elección se dio tras la renuncia de monseñor José Roberto Ospina Leongómez, quien lideró la diócesis desde 2012 y presentó su dimisión en 2022 al cumplir 75 años, conforme a lo establecido por el Código de Derecho Canónico. Matiz Atencio ha ejercido diversos cargos pastorales en Cali, entre ellos, Director de la Comisión de Vida, Justicia y Paz y Director de Pastoral Social entre 2002 y 2012.