Director de la Ungrd enfurece con Daniel Quintero por encuesta que publicó en sus redes sociales: “¿Qué bandera demagógica falta?”

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó en su cuenta de X una encuesta en la que plantea la siguiente consulta: “¿Está usted de acuerdo en que el salario de los congresistas sea ajustado al salario promedio mensual que reciben los colombianos?”. La iniciativa ha generado debate en redes sociales sobre la disparidad salarial entre los legisladores y el promedio de ingresos de la población.

Sin embargo, dicha publicación provocó que el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, con el que ya ha tenido varias diferencias de ideas en el pasado, le contestara a la publicación cuestionándolo. “¿Qué bandera demagógica falta?”, aseveró el funcionario del Gobierno nacional.

Daniel Quintero explicó su propuesta sobre el ajuste salarial de los congresistas destacando la brecha económica que existe entre la clase política y la mayoría de los ciudadanos. Según señaló, “en Colombia existe una desconexión profunda entre la realidad económica de la mayoría de los ciudadanos y los privilegios de la clase política. Actualmente, los congresistas reciben ingresos que superan en 50 veces el salario mínimo, mientras millones de colombianos luchan cada mes para cubrir sus necesidades básicas”.

Asimismo, Quintero afirmó que su iniciativa busca fomentar la equidad y fortalecer la confianza en las instituciones. “Esta propuesta busca recuperar la equidad, la legitimidad institucional y el respeto por el servicio público, ajustando el salario de los congresistas al promedio real de lo que ganan los colombianos”, sostuvo.

Según Quintero “una forma de: - Disminuir el costo del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos. - Acercar la política al pueblo, haciendo que quienes nos representan conozcan y vivan realidades similares a las de la mayoría. - Crea incentivos para que los Congresistas se alineen con los propósitos de nacionales y de la sociedad”.

Quintero también mencionó que su propuesta se inspira en modelos implementados en otros países. “Este modelo ya es adoptado en países como Dinamarca o Japón, donde los políticos son remunerados de acuerdo con los estándares sociales y económicos de su población”, explicó.

Asimismo, reiteró que el objetivo de esta iniciativa es transformar la relación entre los políticos y los ciudadanos. “Vamos a resetear la política”, aseguró Quintero, refiriéndose a la necesidad de un cambio profundo en la forma de entender y ejercer el servicio público.

Frente a dicha encuesta, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo se pronunció en torno a las declaraciones de Daniel Quintero por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, señalando que este utiliza estrategias para captar atención mediática.

En su comentario afirmó: “En su desesperada búsqueda de atención para justificar la fábula de una persecución política, ‘Pinturita’ manosea todas las causas que pueden generar indignación en los colombianos. Y para los que dirán ‘no se dividan porque gana el uribismo’, les digo lo siguiente: yo nunca he estado del mismo lado de Quintero, yo siempre he estado del lado de la decencia”.

Esta no es la primera ocasión en que ambos personajes políticos tiene un roce, pues, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), manifestó duras críticas hacia el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en entrevista con el programa El Debate de la Revista Semana. Durante sus declaraciones, Carrillo enfatizó su distancia con Quintero al afirmar: “No le daría la mano, y eso que no cargo reloj, porque no tengo nada que se pueda perder”.

Estas palabras se suman a otros cuestionamientos que el funcionario ha lanzado contra el exalcalde, evidenciando las fracturas y tensiones presentes dentro del entorno político vinculado al gobierno de Gustavo Petro.

En la entrevista con el medio citado, Carrillo fue consultado sobre su preferencia entre dos figuras políticas: Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social, y Daniel Quintero, en caso de que alguno de ellos decidiera postularse a la presidencia en 2026.

Aunque evitó hacer afirmaciones políticas directas debido a su rol como funcionario público, Carrillo fue tajante al declarar que jamás apoyaría a Quintero en ninguna aspiración política. “Ni siquiera votaría por él para la junta de administración de un edificio”.