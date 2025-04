Cami Pulgarín reveló los miedos y retos que tuvo al debutar como comediante al lado de grandes humoristas: “Fue muy duro”

'Las Cardachians', Cami Pulgarín y Juan Andrés González contaron su experiencia como novatos en 'LOL Colombia 2' - crédito @camipulgarin/Instagram y cortesía Prime Video

Cami Pulgarín, influencer paisa que interpreta en redes sociales a “Las Cardachians”, junto al también creador de contenido Juan Andrés González, desveló a Infobae Colombia cuáles fueron sus temores y dificultades a la hora de competir contra reconocidas figuras de la comedia del país en la nueva temporada de LOL Colombia, reality en el que se estrenó como humorista. “Esto no es salir y contar un chiste o hacer del tonto, eso tiene su ciencia”, afirmó.

Asimismo, la modelo trans dejó saber cómo se preparó para hacer parte, junto a su colega, de esta competencia en la que tuvieron que enfrentarse a cuatro parejas más, con las que fueron encerrados por seis horas en una casa, cumpliendo pruebas en las que reírse no estaba permitido. “Pensé que iba a ser super fácil por lo mala gente y cara dura que soy, pero no, allá se ve de todo, entonces fue muy duro”.

"Las Cardachians", Cami Pulgarín y Juan Andrés González confesaron cómo les fue trabajando con comediantes profesionales en 'LOL Colombia 2' - crédito Infobae Colombia

Cami Pulgarín y Juan Andrés González se valieron de sus personajes de “Las Cardachians”, con los que alcanzaron reconocimiento en redes sociales, para conformar el elenco de la segunda entrega del reality de comedia de Prime Video, plataforma que les dio la oportunidad de llevar su humor a las pantallas.

“Nosotros nos hemos desarrollado como en la comedia, pero de una manera como empírica, no hemos tenido ningún estudio sobre esta disciplina ni nada. Lo que hemos hecho en digital es como narrar parte de nuestras vivencias o de los paisas. Entonces, como que llegar a trabajar en un proyecto como este, tan grande, es gratificante. Sentir como lo que yo he hecho ha alcanzado varias cosas buenas”, relató Juan Andrés, que también estuvo en entrevista con Infobae Colombia.

En cuanto a la opinión de Cami, la influencer compartió que se sintió intimidada al verse rodeada por personalidades que admiraba, ya que una de las condiciones de este formato, que se estrenó el 16 de abril en la aplicación de streaming, era no saber quiénes iban a concursar. Las cinco parejas se conocieron en la casa una vez inició el programa.

“Haber compartido espacio con estos famosos fue una cosa de aprendizaje total, o sea, yo salí como yo dije, juepucha, tengo que ser así de juiciosa, disciplinada, porque se les nota. O sea, cuando, por ejemplo, ‘los Diegos’ mostraban sus personajes, Patricia, la Gorda, o sea, son personas que son tan cabezas para eso que uno dice, wow, es que la comedia es algo muy teso, muy teso y no cualquiera lo puede hacer. Yo siento que para poder hacer reír a alguien uno tiene que ser demasiado inteligente”, añadió Pulgarín.

"Las Cardachians", Cami Pulgarín y Juan Andrés González hablaron del mayor reto que tuvieron al estrenarse como comediantes en 'LOL Colombia 2' - crédito Infobae Colombia

‘Las Cardachians’ saltaron de las redes sociales a la pantalla chica

Cami Pulgarín y Juan Andrés González, creadores de contenido que dan vida a los personajes con los que se hicieron populares en el mundo digital, aceptaron la propuesta de entrar al programa concurso en el que 200 millones de pesos estarán en juego. Ambos, en conversación con Infobae Colombia dieron detalles de la experiencia que vivieron al grabar con reconocidos comediantes y enfrentarse a ellos.

'Las Cardachians', Cami Pulgarín y Juan Andrés González participan en 'LOL Colombia 2' - crédito @las_cardachians/Instagram

Junto con Dani Duke y La Liendra, “Las Cardachians” integran uno de los equipos de novatos que miden su nivel de humor contra Pedro González “Don Jediondo”, Frey Eduardo Quintero “Boyacoman”, Diego Camargo, Diego Mateus, Patricia Silva y la fallecida Fabiola Posada “La Gorda Fabiola”.

“Saber que vas a estar con personas que son demasiado famosas y aparte llevan una trayectoria muy larga y muy tesa, obviamente da susto porque uno puede decir, ‘Dios mío, ¿Cómo serán? o ¿Cómo recibirán?’ Uno, cuando conoce a alguien muy famoso, tiene esa expectativa de cómo puede ser también, porque es como de pronto que uno no pierda esa ilusión que uno tiene de la admiración que lleva. Pero no, la verdad, yo estoy superagradecido de haberlos conocido porque me llevo cosas demasiado lindas de cada uno, también de la gordita que ya no está, pero aprendí demasiadas cosas y no, esta es una experiencia brutal para mí”, relató González.

Antes de llegar al estudio, Cami se sentó a ver toda la primera temporada de LOL Colombia como parte de su entrenamiento; sin embargo, en cuanto comenzaron las grabaciones, notó que el formato es muy diferente a lo que se ve como espectador, puesto que los concursantes pasan por situaciones extremas en las que no reírse es lo más complejo.

'Las Cardachians', Cami Pulgarín y Juan Andrés González superaron varios miedos como comediantes en 'LOL Colombia 2' - crédito cortesía Prime Video

“Yo decía eso va a ser superfácil, pero de fácil no tiene nada. Yo me vi esa primera temporada y pensé que no era nada, pero es que como uno allá no sabe con quiénes se va a enfrentar y aparte qué va a haber, fue muy difícil, porque yo soy muy visual y pues, mejor dicho, allá se ve de todo. Entonces fue muy duro. Fue muy duro porque yo soy muy de chiste visual, entonces yo veo cosas un poco random y se me sale la risa, aparte como es inconsciente, uno no se da cuenta. A mí me pasaba que llegaba Jorge Enrique y yo decía, ‘¿Será que me reí yo?’ Y yo echaba cabeza y yo, ‘¡Voy pucha!’”, agregó Pulgarín en conversación con Infobae Colombia.