Gabriela Tafur anunció la llegada de un nuevo miembro de la familia: “Bienvenido al mundo”

Gabriela Tafur celebró la llegada de su sobrino y reflexiona sobre la maternidad en redes sociales - crédito @gabrielatafur/Instagram

La modelo y exreina de belleza Gabriela Tafur compartió un momento muy especial en su vida personal: la llegada de su sobrino.

La noticia fue revelada a través de un emotivo post en su cuenta oficial de Instagram, donde la caleña expresó su felicidad al convertirse en tía. Este acontecimiento marca un nuevo capítulo en la vida de la también presentadora, que no dudó en mostrar su amor por el recién nacido, fruto de la relación entre su hermano Michel Tafur y su cuñada Denise Hakim.

En la publicación, Gabriela compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo al bebé en sus brazos, acompañada de un mensaje lleno de ternura: “Bienvenido al mundo, pulguita mía. Tu tía te ama con el alma. Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La exreina celebró la llegada de su sobrino, fruto de la relación entre su hermano Michel Tafur y Denise Hakim- crédito @gabrielatafur/Instagram

La modelo ya había mostrado su entusiasmo meses atrás, cuando Denise Hakim anunció su embarazo mediante un video en redes sociales. Ese momento fue el inicio de una etapa que ahora celebra con la llegada del nuevo integrante de su familia.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. En los comentarios de la publicación, muchos felicitaron a la familia y destacaron el amor que Gabriela proyecta hacia su sobrino. Algunos incluso bromearon sobre la posibilidad de que la modelo y su esposo Esteban Santos pronto se animen a tener hijos propios.

“😍 es una cosita divina❤”; “Bueno pues, ahora sigue los tuyos!!!”; “Pero que es esta tía tan hermosa 🤩”; “Felicidades tia!! El mejor sentimiento. Querer inmensamente….. sin presión. Siempre estar allí es lo mas importante!!”; “Por un momento pensé que nos habías engañado subiendo fotos viejas y que nos estabas presentando tu bebé ahora a lo Paulina Vega😅”; “No empiecen que Gabriela para cuando el tuyo, eso es maluco oye. Felicidades para su familia por este nuevo integrante 😍”, son algunas reacciones en las redes sociales.

En una fotografía compartida en Instagram, Gabriela sostiene al recién nacido en brazos, expresando su amor con un emotivo mensaje - crédito @gabrielatafur/Instagram

Sin embargo, Gabriela ha sido clara en sus declaraciones sobre este tema. La exreina ha hablado abiertamente sobre la presión social que enfrentan las mujeres respecto a la maternidad, destacando que cada persona tiene su propio ritmo y que no permitirá que las expectativas externas influyan en sus decisiones de vida.

“Gabi, ¿para cuándo el bebé? Es una de las preguntas que más me hacen desde que me casé. Les voy a contar lo que pienso (...) Cuando empezamos a salir, la pregunta era para cuándo el compromiso. Cuando nos comprometimos, que para cuándo el matrimonio. Y ahora que llevamos como tres meses de casados, me preguntan y para cuándo los bebés. Ahí fue donde me di cuenta de que parece que nunca es suficiente, siempre habrá alguien que espera que avancemos según sus tiempos y no los nuestros, que espera que siempre demos el siguiente paso”, reveló la exreina a través de un video publicado en TikTok.

Desde su matrimonio con Esteban Santos, hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, Gabriela Tafur ha compartido detalles de su vida en pareja. La pareja reside actualmente en Palo Alto, San Francisco, donde Gabriela se encuentra cursando una maestría. Aunque ya convivían antes de casarse, ambos indicaron que su relación ha evolucionado de manera positiva después de la boda.

La exreina se pronunció en las redes sociales sobre las constantes preguntas sobre tener hijos, defendiendo su derecho a vivir según sus términos - crédito @Gabrielatafurnader/TikTok

El matrimonio, celebrado el 7 de septiembre de 2024 en Cali, fue descrito por muchos como una “boda real” debido a su elegancia y la atención mediática que generó. El evento reunió a familiares y amigos en una ceremonia íntima que reflejó la alegría de los recién casados. Esteban describió ese día como el más feliz de su vida, mientras que Gabriela ha destacado la importancia de disfrutar cada etapa de su relación antes de dar el paso hacia la maternidad.

“Todos tenemos tiempos diferentes, cada quien lleva su proceso a su ritmo y eso esta bien. Si nos dejamos llevar por lo que los demás esperan, corremos el riesgo de olvidar lo que queremos para nosotros mismos (...) Por eso he decidido algo: disfrutar el presente, sin preocuparme por lo que los otros piensen o esperen. Al final, saben qué, la vida es mía y no de ellos”, añadió en el video.