El desgarrador mensaje de Lucy Díaz a su hija, Tatiana Hernández, estudiante desaparecida en Cartagena: “Nunca te vamos a abandonar”

El 13 de abril de 2025, Tatiana Hernández Díaz, una mujer de 23 años y estudiante de Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá, desapareció en Cartagena, Bolívar.

La última vez que se tiene registro de su paradero fue cuando salió, sobre las 4:30 p. m., del Hospital Naval, ubicado en Bocagrande, sector reconocido de la ciudad. En un video que fue grabado por una persona que iba al interior de un vehículo particular, se observa que Tatiana está sentada sola en los espolones frente al mar Caribe, ubicados en la avenida Santander, exactamente en el sector contiguo al antiguo restaurante Café del Mar.

De acuerdo con los testimonios de sus amigos, el día que desapareció Tatiana tenía puesto un short blanco y una blusa estampada con flores blancas y doradas. Las pertenencias de la estudiante de último semestre de Medicina fueron localizadas en las inmediaciones de la Avenida Santander, específicamente en las piedras de la playa del sector conocido como Tejadillo. Este hallazgo intensificó los esfuerzos de búsqueda, aunque hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero.

A cinco días de su desaparición, Lucy Díaz, madre de la desaparecida que ya se encuentra en la capital de Bolívar buscando a la joven, envió un mensaje a su hija.

“Tatiana con el alma. Tú sabes que tengo mis brazos abiertos para esperarte y tú sabes que nunca te vamos a abandonar. Como familia, como amigos, como hermanos. Alza la mano si puedes, mi amor, y pide ayuda. Te estoy esperando ansiosamente”, afirmó en rueda de prensa.

Para Díaz, la colaboración de las autoridades ha sido clave para avanzar en el caso de desaparición de su hija. “Estábamos revisando unas cámaras de seguridad del sector de Manga para que las autoridades puedan avanzar en la búsqueda. Ha sido fundamental el apoyo de las autoridades y de los medios de comunicación”, dijo a Semana.

Dadas las circunstancias, reveló que ha recibido llamadas de personas que aseguran saber el paradero de su hija. Incluso, le han entregado información falsa y la han intentado estafar aprovechándose del difícil momento por el que está pasando su familia.

“Hay mucha gente inescrupulosa que me andan llamando, me andan pidiendo plata, pero no quieren dar información… Yo les digo: mándeme una foto y yo le pago lo que usted me pida, pero ellos dicen que consigne primero. Son llamadas de gente que realmente está extorsionando. Dicen: sabemos donde está su hija”, denunció.

Y agregó: “Todas esas llamadas me ha tocado pasárselas a los señores de la Policía para que ellos hagan la validación. Y se han dado cuenta de que son estafas. Están ya jugando con la integridad de la familia, son personas que no tienen corazón y hacen extorsiones”, lamentó.

La millonaria recompensa por información del paradero de Tatiana Hernández

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, y Bruno Hernández, secretario del Interior y de Gobierno de la ciudad, confirmaron que desde la Alcaldía de la capital de Bolívar se ofrecieron $50 millones de recompensa para aquellas personas que entreguen información sobre la desaparición de la estudiante Tatiana Hernández Díaz y se logre dar con su paradero.

“A través de la Secretaría del Interior, y junto a la Policía Metropolitana de Cartagena, la Armada de Colombia, Guardacostas y la Fiscalía General de la Nación, seguimos en la búsqueda de Tatiana. Por eso, para reforzar la investigación y dar prontamente con su paradero, la Alcaldía de Cartagena ofrece 50 millones de pesos por información veraz, que será canalizada a través de la Policía”, puntualizó.