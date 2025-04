Ministro ecuatoriano señaló que Petro fue “mal informado” sobre los comicios de su país: afirmó que todo es un “show”

El ministro de Gobierno de Ecuador, José De la Gasca, afirmó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, fue “mal informado” respecto al proceso electoral del 13 de abril - crédito Wikimedia - Ovidio González/Presidencia

El Gobierno ecuatoriano respondió a los señalamientos realizados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales en el país vecino. El ministro José de la Gasca señaló el jueves 17 de abril de 2025 que, a su juicio, el mandatario colombiano fue “mal informado” respecto a los acontecimientos ocurridos durante los comicios del domingo 13 de abril, en los cuales Daniel Noboa fue reelegido en la segunda vuelta electoral, superando a la candidata Luisa González.

Durante una entrevista concedida a una emisora local, De la Gasca expresó su desacuerdo con las declaraciones emitidas por Petro, que sugirió que las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la jornada electoral no garantizaban un proceso democrático libre.

“Yo creo que lo han mal informado al presidente Petro, creo han tratado de poner un escenario, un show, un parapeto para decir que aquí estamos persiguiendo, se han inventado una supuesta lista negra de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y ya han sido desmentidos”, afirmó el ministro ecuatoriano.

Tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos observaron el proceso electoral en Ecuador y confirmaron que se desarrolló con transparencia, de acuerdo con el ministro José de la Gasca - crédito @MinGobiernoEc/X

Petro expresó preocupación por las elecciones en Ecuador

Las declaraciones de De la Gasca se producen luego de que Petro expresara preocupación por las condiciones bajo las cuales se desarrolló la jornada electoral en Ecuador. Según señaló el presidente colombiano a través de su cuenta en la red social X, “en siete provincias se decretó el estado de excepción. El Ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador”.

La postura del Gobierno colombiano generó respuestas dentro del Ejecutivo ecuatoriano, que considera que las declaraciones de Petro carecen de sustento, especialmente a la luz de los pronunciamientos emitidos por organismos internacionales.

De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Daniel Noboa obtuvo el 55,6% de los votos, mientras que González alcanzó el 44,3%. Estos resultados fueron avalados por misiones de observación electoral tanto de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no reportaron irregularidades sustanciales en el desarrollo del proceso.

Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales de Ecuador, y por segunda vez liderará el país - crédito Karen Toro/Reuters

Ecuador pide respeto mutuo

El ministro De la Gasca insistió en que Petro emitirá un pronunciamiento distinto cuando tenga acceso a una versión más precisa de los hechos. “Cuando le lleguen los mensajes correctos, yo creo que él va, como jefe de Estado y con la responsabilidad que le merece, hacer el pronunciamiento que corresponde”, aseguró para los medios de su país, según recopiló la agencia EFE.

Las tensiones se intensificaron luego de que el excandidato a la vicepresidencia por el movimiento correísta Diego Borja denunciara que autoridades migratorias ecuatorianas habrían intentado impedir su salida del país.

Borja, que se dirigía a Colombia para pasar la Semana Santa con su esposa, señaló que esta situación representaba una forma de persecución política. Tras conocerse su versión, el presidente Petro anunció que su Gobierno otorgará asilo a cualquier persona de Ecuador que considere estar siendo perseguida por razones políticas.

“Hay una lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos”, escribió Petro en redes sociales, y añadió: “el Gobierno de Colombia le dará asilo a todo el que llegue a territorio colombiano”.

El presidente de Colombia expresó sus reservas sobre el proceso electoral ecuatoriano, argumentando que se llevó a cabo bajo estado de excepción y con intervención militar - crédito Marckinson Pierre/Reuters

Borja agradeció el gesto del mandatario colombiano, señalando que se encontraba en territorio colombiano, “a salvo de la injusta e ilegal persecución orquestada por el Gobierno de Noboa”.

En respuesta a este anuncio, el ministro De la Gasca lo calificó como innecesario y reiteró que las relaciones entre los dos países deben regirse por el respeto mutuo. “Yo creo que al Presidente Petro lo deben informar mejor (...) [y] tomar una decisión como jefe de Estado con su vecino. Tenemos cuestiones bilaterales importantísimas que tienen que reconstituirse”, expresó.

También recordó que, en otros contextos regionales, la posición de Colombia había sido distinta, ya que en relación con las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, las cuales no fueron reconocidas por varios países, incluida Colombia, el ministro señaló: “Entendí la postura que tomó Petro cuando no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado en Venezuela porque la comunidad internacional en general no los ha reconocido, pero no la que estaba tomando con Ecuador”.

José de la Gasca sostuvo que los señalamientos del presidente Petro sobre una supuesta “lista negra de opositores” no tienen fundamento y forman parte de un “show” sin base - crédito @MinGobiernoEc/X

Así mismo, De la Gasca defendió la legitimidad del proceso electoral ecuatoriano y resaltó que tanto la Unión Europea como la OEA destacaron la transparencia del mismo: “Cuando todas las misiones de verificación que han estado aquí, como la de la Unión Europea, han mencionado la transparencia del proceso, entrar a hablar y tratar de poner una sombra de duda sobre eso me parece totalmente improcedente, me parece totalmente falto de tino político, pero aspiro y confío en que el presidente Petro sabrá entender una vez que lo bien informen”.