Exfiscal Barbosa reaccionó a polémica por su presencia en el palco de Millonarios junto a Falcao: “Petrismo perfeccionó la hipocresía”

El partido que disputaron Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-1, dejó una serie de polémicos episodios; no solo en la cancha, ni en las tribunas del máximo escenario de los capitalinos, en los que se registraron enfrentamientos entre los propios seguidores del Albiazul; también en las redes sociales, por cuenta de una polémica presencia.

En efecto, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa fue uno de los invitados de la dirigencia del cuadro Embajador para disfrutar del compromiso, en los que los dirigidos por el entrenador antioqueño David González se jugaban su presencia en la parte alta de la tabla; en la que llegaron a 25 unidades en 14 presentaciones. Algo que de por sí no es nuevo, pues en ocasiones anteriores ha estado en el escenario.

Pero, frente a las duras críticas de las que ha sido objeto, Barbosa se pronunció y salió en respuesta de cómo varios activistas cercanos al oficialismo, entre ellos Fabián Carpio, más conocido como Físico Impuro, se abalanzaron en su contra y calificaron su asistencia al ‘Coloso de la 57′ como indignante; pues se enfocaron en lo que consideran fue una mala gestión al frente del ente acusador entre 2020 y 2024.

“Todo mi respeto para Falcao, pero esta foto sí deja mucho que desear. Uno de los mejores jugadores de la historia deja la selección al lado del PEOR Fiscal General que ha parido este país. Qué lástima”, comentó Carpio, exaspirante al Senado por el partido Fuerza Ciudadana, en la que señaló cómo Barbosa estuvo al lado del ídolo de la Selección Colombia, que se perdió el cotejo de los locales por lesión.

Francisco Barbosa se cansó: esto dijo por críticas a su presencia en El Campín

En su publicación, el exfuncionario acusó a los críticos de hipocresía, al argumentar que mientras atacaban su asistencia al evento deportivo, el mismo sector político “aplaudía” a figuras vinculadas con el crimen organizado. Y recordó lo que serían los supuestos aportes de Diego Marín Buiytrago, alias Papá Pitufo, a la campaña del hoy jefe de Estado, que según él no son blanco de interrogantes y denuncias.

“El petrismo perfeccionó la hipocresía: arman escándalos por ver partidos de fútbol, pero aplauden a cuanto criminal se le acerque a su jefe. Les incomoda que yo le hable al país con firmeza, porque lo de ellos es celebrar reuniones con alias Pitufo, abrazos con Mancuso, y coqueteos con narcotraficantes, guerrilleros y demás bandidos del país”, dijo Barbosa en su más reciente mensaje, el martes 15 de abril.

Y agregó en su publicación que esa, en su concepto, es la “línea” que baja desde la Casa de Nariño. “Mejor sentarse con criminales que con gente decente”, expresó el exjefe del ente acusador, al que en una ocasión anterior ya se le había visto en el escenario bogotano viendo al club local desde la zona VIP, como parte de su buena relación con el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa.

Un día antes, el lunes 14 de abril, había aclarado que su asistencia al evento no debe extrañar, pues es hincha del equipo bogotano y defendió su derecho a disfrutar de un evento. “Como es habitual, fui a ver fútbol al Campín. Me correspondió la silla junto a nuestro gran ídolo Radamel Falcao, quien además de ser un grande del deporte es un referente de disciplina, humildad y amor por Colombia”, explicó.

A su vez, Barbosa reprochó el trato hacia Falcao, al mencionar que los sectores cercanos al gobierno recurrían al “sectarismo” para atacar. “Hoy veo con tristeza como varios bodegueros digitales del petrismo madrugaron a destrozarlo solamente por estar sentado junto a mí. Así funciona el sectarismo promovido por el petrismo y sus bodegas: siempre pendientes de acosar a todo el que no se les arrodilla”, señaló.

En su respuesta, Barbosa expresó su decisión de continuar con su labor por el país, a pesar de las críticas, y destacó su intención de recorrer el país para hablar con la “gente decente”; con lo que abriría la puerta, una vez más, a una eventual candidatura a la presidencia de cara al 2026. “Su odio visceral no me intimida. Me motiva. Porque yo sí estoy dispuesto a seguir trabajando por Colombia”, concluyó.

La polémica, sin duda, también se ha centrado en la figura de Falcao, que, a pesar de ser admirado por su trayectoria deportiva, se ha visto envuelto en las críticas por su cercanía con figuras políticas. Esto parece ser una clara muestra de la tensión política que persiste en el país, en el que las figuras públicas son frecuentemente involucradas a enfrentamientos mediáticos ajenos a su profesión.