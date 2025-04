Altafulla de ‘La casa de los famosos’ reveló tensos momentos en una entrevista cuando participó en ‘Protagonistas de nuestra tele’: “Laura Acuña me empujó”

El cantante barranquillero reveló después de salir de su primer reality, al parecer fue humillado en una entrevista - crédito @altafulla @lauraacunaayala/ Instagram

Altafulla, uno de los nuevos integrantes de La Casa de los Famosos Colombia, ha capturado la atención de los televidentes gracias a su carisma y espontaneidad. El cantante barranquillero, conocido por sus ocurrencias dentro del programa, recientemente sorprendió a la audiencia con una confesión que generó controversia.

Altafulla ganó notoriedad en 2017 tras participar en Protagonistas de Nuestra Tele, reality show en el que permaneció varios días y comenzó a destacar en redes sociales. Sin embargo, tras su eliminación de ese formato, aseguró haber enfrentado supuestos episodios incómodos en el extinto programa Muy Buenos Días.

Según relató frente a las cámaras de La Casa de los Famosos, algunos amigos le advirtieron que evitara asistir a una entrevista con los presentadores Laura Acuña y Jota Mario Valencia, anticipando que sería maltratado.

Pese a estas experiencias pasadas, el cantante sigue cautivando al público con su personalidad dentro del actual reality, consolidándose como uno de los participantes más comentados de la temporada.

Altafulla habló de la complicada entrevista que tuvo con Jota Mario y Laura Acuña hace años - crédito cortesía del Canal RCN

“Cuando estaba en protagonistas Jota Mario se metía duro conmigo, me decía enano y chichón de piso, por eso cuando salí de Protagonistas la gente me decían que no fuera porque me iban a humillar”, dijo Altafulla.

Sin embargo, reveló que al final decidió ir a la entrevista, pues consideró que su proyecto musical se podía ver beneficiado con una entrevista en ese matutino.

“Yo siempre quise estar allá porque como yo soy cantante… Era por presentar mis canciones y cuando llegué a la entrevista el gordito (un hombre de su equipo) me dijo que me iban a volver ‘un gancho’, y la primera pregunta fue que si había estado en la cárcel… O sea, era una entrevista malparida“, dijo el cantante.

Altafulla recordó un momento tenso durante su entrevista, cuando los presentadores se conectaron en vivo con un familiar suyo. Durante la conversación, Jota Mario le preguntó a la hermana del cantante su opinión sobre su participación en Protagonistas de Nuestra Tele.

El cantante reveló que esto sucedió después de su paso por 'Protagonistas de Nuestra Tele' - crédito @clips_streaming7 / TikTok

La hermana elogió el carácter de Altafulla dentro del reality, pero luego aprovechó la oportunidad para criticar al presentador. En ese momento, le reclamó directamente a Jota Mario por los comentarios que había hecho sobre su hermano, generando un ambiente incómodo en plena entrevista.

“Mi hermana le dijo: ‘Yo creo que tú deberías sembrar cosas más bonitas a los colombianos y no ponerte a la par con un pelao de 20 años que apenas está cumpliendo los sueños’, y en ese momento cortó la entrevista, una cosa loca y me sacaron, y yo temblaba… Laura Acuña me empujó y me dijo: ‘quítate hijueputa’“, detalló el cantante.

El cantante barranquillero aseguró que incluso los presentadores, de manera despectiva, le llegaron a cuestionar a la pareja que tenía Altafulla dentro del programa, la razón por la que se había metido con él.

El nuevo participante de La casa de los famosos Colombia reveló que después del altercado, una persona de Entretenimiento del canal lo contactó para volverle a hacer la entrevista, esta vez con un nuevo presentador.

El cantante confesó que no esperaba ese trato por parte de los presentadores - crédito @altafulla/Instagram

“Santi el de entretenimiento me llamo de nuevo y me dijo que me iban a volver a hacer la entrevista”, detalló el cantante.

Ante las declaraciones de Altafulla, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y criticaron las supuestas actitudes que tuvo Laura y Jota Mario con el barranquillero.

“Esto me recuerda a lo que le hicieron a Mabel Cartagena cuando fue su compañera de trabajo”, “yo vi esta entrevista y fue un bololo”, “definitivamente la fama que tenía Jota Mario y Laura no era en vano”, “espero las decoraciones de Jota Mario jaja”, “Laura es un personaje totalmente odioso”, “eso pasó tal cual como él dijo”, fueron las reacciones de los internautas.

Ante las declaraciones del artista, la presentadora, que ahora se desempeña en Yo me llamo, no se ha referido al tema.