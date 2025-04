“Salió llena de sueños y no volvió”: así recuerdan a Luz Andrea Jiménez, víctima del desplome en la discoteca Jet Set

Luz Andrea Jiménez dejó Pitalito buscando un futuro próspero en República Dominicana - crédito redes sociales

Luz Andrea Jiménez Castiblanco viajó a República Dominicana en busca de mejores oportunidades. En ese país caribeño se dedicaba a la estética, los masajes y la belleza, y además lideraba un emprendimiento en el sector inmobiliario bajo el nombre de Properties Castiblanco. Su idea era radicarse definitivamente en Santo Domingo, donde aseguraba sentirse feliz y motivada por lo que hacía.

Había llegado a ese país en 2020, impulsada por amigas que le ofrecieron trabajo en un spa. Desde entonces, construyó una nueva vida lejos de su natal Pitalito, en el sur del Huila, donde creció en la vereda Rincón de Contador junto a catorce hermanos (diez mujeres y cinco hombres) en una familia campesina dedicada al cultivo de café.

Pero su historia terminó abruptamente el pasado lunes 7 de abril por la noche, cuando el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, se desplomó durante un evento concurrido, provocando una tragedia que dejó cerca de 300 víctimas fatales, entre ellas el reconocido merenguero Rubby Pérez. El cuerpo de Luz Andrea fue hallado por los rescatistas entre los escombros, lo que confirmó el temor que su familia había albergado durante horas.

“Mi hermana salió de Pitalito llena de sueños y muchas ilusiones en busca de una mejor vida, pero, infortunadamente, hoy no la tenemos con nosotros. Su cuerpo quedó bajo los escombros de la discoteca de República Dominicana”, dijo su hermano Gonzalo Jiménez Castiblanco, en conversación con El Tiempo.

El contacto con ella en los últimos años fue escaso, y su repentina desaparición generó una profunda angustia familiar Gonzalo recordó el momento exacto en que se enteró de lo ocurrido, “me acuerdo que una vez me contaron que ella dijo que a Colombia no volvía y vea, se cumplió la profecía... las palabras tienen poder. Es doloroso”.

La noticia le llegó a través de una llamada de otro hermano, que le pidió leer lo que informaban los medios dominicanos. Después de varios intentos fallidos por comunicarse con Luz Andrea, recibió la llamada de una mujer que trabajaba con ella. “Ella me dijo que Luz Andrea había salido con su pareja esa noche a la discoteca y que no había regresado. La señora tenía mucho dolor, pero no hemos podido conocer más detalles. Lo único que sabemos es lo que cuentan los medios de comunicación”, relató Gonzalo.

Con el pasar de los días, la incertidumbre se convirtió en desesperación. Su nombre no aparecía en las listas de heridos ni de personas encontradas con vida. La esperanza fue desvaneciéndose, hasta que las autoridades confirmaron lo que tanto temían. “Ella murió, su cuerpo fue hallado por rescatistas bajo los escombros del techo de esa discoteca, y eso es algo terrible que nos tiene con dolor a todos”, dijo su hermano.

Luz Andrea es recordada como una mujer “admirable, sencilla, luchadora, valiente y de buen corazón”. En su familia, dejó una huella imborrable. Desde República Dominicana, la periodista Carito Brito, que era amiga de la fallecida, se convirtió en un apoyo fundamental para los seres queridos de la víctima. “Carito es como un ángel de Dios, ella nos ha dado con cariño su mano de ayuda en ese país”, comentó Gonzalo.

Ella fue también la primera en confirmar públicamente la muerte. “Con profundo dolor, lamento informarles que hace una hora logré encontrar e identificar al cuerpo sin vida de Luz Andrea, mi compatriota desaparecida en la tragedia del Jet Set. Dios la tenga en su santa gloria. Vuela alto, Luz”, escribió la periodista, acompañada por la canciller Laura Sarabia.

Ahora, el principal objetivo de la familia es repatriar el cuerpo. Gracias al apoyo de amigos y colegas, Gonzalo viajará desde Pitalito a Bogotá para tramitar un pasaporte de emergencia. “El consulado de Colombia en República Dominicana me está ayudando, ha tenido comunicación conmigo y la idea es obtener un pasaporte de emergencia para viajar cuanto antes a ese país”, explicó. La familia pide ayuda al Gobierno nacional y a los colombianos solidarios. “Queremos que mi hermana sea sepultada en Pitalito, su tierra natal. Aquí viven su familia y todos sus amigos, y lo ideal es traerla para que descanse en paz”, concluyó.