Carlos Vargas reveló que la ruptura con su exnovio le afectó un año después: “Me engañó con una mujer y estaba embarazada”

El presentador colombiano Carlos Vargas, conocido por su participación en programas de entretenimiento como Sweet, el dulce sabor del chisme y La red, compartió recientemente un episodio personal que le afectó su vida.

Durante una entrevista en el programa radial Vibra en las mañanas, Vargas reveló cómo descubrió que su última pareja mantenía una doble vida, pues estaba casado y tenía hijos, secreto que él desconocía por completo.

Según detalló el propio Vargas en el espacio radial, la relación terminó cuando su entonces pareja le envió una carta escrita a mano en la que le explicaba que debía marcharse por motivos laborales y personales.

En la misma misiva el hombre le agradecía los momentos compartidos y las lecciones aprendidas, pero no daba indicios de la verdadera razón detrás de su partida.

“Él tenía una doble vida, el sí quiso en ese momento, pero a mí me empezó, fue a dar miedo… La relación se fue enfriando y me envió mis cosas en una caja y dentro una carta escrita a mano", dijo el presentador, revelando que un año después se enteró de la verdadera razón de la ruptura.

Durante una reunión con su mejor amigo del colegio, este le comentó que su esposa había escuchado un rumor sobre el exnovio de Vargas.

Según relató el presentador, su amigo le dijo: “Mi mujer me está diciendo algo que le diga a usted, pero a mí me da a jartera por los chismes”.

Intrigado, Vargas insistió en saber de qué se trataba, y fue entonces cuando su amigo le reveló que su exnovio tenía esposa y un hijo.

“En ese momento pedí pruebas como buen periodista y estaba él abrazando a la mujer en el shower embarazada. Cuando estaba saliendo conmigo, en el camino conoce una nena y la preña, y ahí sí empecé a sentir la tusa después de un año”, dijo el presentador en la entrevista con Vibra.

Tenía una relación abierta

El presentador de La Red, explicó que esta relación tuvo varios desafíos, pues el hombre mantenía una relación a escondidas, pues según Carlos Vargas, la familia del hombre no sabía que estaba saliendo con otro hombre, por lo que decidieron mantener una relación abierta.

Vargas en varias ocasiones ha confesado que esta relación abierta le trajo varios miedos, pues no sabía como reclamarle por situaciones que supones son normales comunes dentro de un noviazgo de este tipo.

“Yo decidí tener una relación abierta y cuando uno no entiende de que se trata, uno se choca con cosas en el camino que uno dice: ‘esto me dolió‘, ‘esto a mí no me gusto’, ‘¿cómo le reclamo por esto?’, y eso lleva a que las relaciones se dispersen”, explicó el presentador.

Debido a las dificultades, ellos deciden terminar; sin embargo, al enterarse del Baby Shower, empezó a hacer cuentas y notó que la fecha de embarazo daba para los meses en los que todavía estaba con él.

“En ese momento entiendo la razón y el porqué me termina y empiezo yo a sentir una ira, despecho, dolor, rabia y unas funciones bastantes dolorosas que yo quería hasta reclamar, pero el ego no me permitía reclamar porque sería como rebajarme”l, dijo el presentador.

Vargas quedó afectado varios meses después de enterarse de la verdad detraer de su ruptura, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional, quienes le detallaron que debía superar el tema para así poder avanzar en su vida y sanar el dolor.

“Tuve que entender que Carlos Vargas es cualquier otro ser humano, y que esas historias de mi vida me enriquecieron un montón y yo sé que gran parte es culpa mía también, porque a veces suena como si solo hubiera sido él y no es así”, dijo.

El presentador explicó que esto le ayudo a tener una relación sana con su ex y evitar cuestionarle la infidelidad. “Yo no puedo reclamarle nada a él, yo lo único que tengo con él y con todas mis exparejas es gratitud porque me ha preparado para todo en lo que estoy ahora”, añadió Carlos Vargas a sus declaraciones.