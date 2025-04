Radican demanda en el Consejo de Estado para tumbar la elección del nuevo magistrado del CNE Álvaro Echeverry

Álvaro Echeverry fue elegido por el Congreso como el sucesor de César Lorduy en el CNE: sería cercano al petrismo - crédito @SenadoGOVCo/X

El 8 de abril se realizó la votación en el Congreso de la República para elegir al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que reemplaza a Cesar Lorduy. Con una votación que alcanzó los 141 votos en la Cámara de Representantes y 64 en el Senado, el Congreso de la República designó a Álvaro Echeverry.

La decisión implica una victoria para el Gobierno nacional, de cara a la investigación de la campaña de presidencial de Gustavo Petro, aunque Echeverry fue nominado por el partido independiente Colombia Justa y Libre, es considerado como un defensor del petrismo.

Tras su elección, Ecehverry mencionó que uno de los ejes principales que busca abordar es la necesidad de que el CNE opere bajo estrictos criterios de imparcialidad. Asimismo, dijo que esta entidad debe convertirse en un “escenario de garantías donde la ley no se doblega”.

El nuevo magistrado también señaló que su labor demandará “templanza, visión serena y una escucha activa de todos los sectores”. De acuerdo con el texto original, Echeverry destacó: “No puede ser eco de parcialidades, debe ser un escenario de garantías donde la ley no se doblega y el país no se fragmenta por intereses menores”.

De igual manera, se refirió a la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro: “No conozco el expediente. No sé a qué me enfrente. Y les digo con franqueza, creo que la misma pregunta es un tema, porque no se le puede preguntar a quién se elige magistrado de ninguna corte, cómo va a fallar o cómo va a decir frente a hechos de los cuales no tienen el más particular de los conocimientos”.

Horas después de su nombramiento, fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda para declarar como nula la elección de Echeverry en el cargo. El principal argumento son las presuntas inconsistencias en el proceso.

El documento reza que no se informó de manera correcta a los partidos políticos para presentar a los candidatos que compitieran por el puesto.

“La tesis de que solo están facultados a postular candidatos para suplir la vacante del señor magistrado Cesar Lorduy los partidos que conformaron la coalición que concluyó con su elección (...) deviene en la violación del debido proceso por desconocimiento del derecho de postulación”, se lee en el documento.

Es decir, un espacio para el “movimiento Colombia Humana, Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo Indígena Mais, partido Polo Democrático, Unión Patriótica, Liga, Mira, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Partido Demócrata Colombiano, Liberal, Conservador, Partido de la Unión por la Gente, partido de la U, Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes, Alianza Social e Independiente”.

La misiva explica que hubo errores al mandar la información respectiva sobre la postulación de candidatos. Específicamente a la resolución enviada al Centro Democrático, ya que el documento fue remitido a un correo electrónico que solo es utilizado para asuntos judiciales y no para actos administrativos del Congreso.

“El partido Centro Democrático solo conoció la existencia de la resolución del 11 de marzo de 2025 el pasado miércoles 26 de marzo”, señaló la colectividad.

Así las cosas, los abogados que interpusieron la querella mencionaron que esperan que se anule el nombramiento y que se vuelvan a convocar elecciones para reemplazar a Lorduy.

Una vez se conoció la demanda desde Cambio Radical justificaron la decisión de apoyar a Álvaro Echeverry para ser elegido como magistrado del CNE. El representante Carlos Cuenca sostuvo que “Cambio Radical simplemente oficializó lo que semanas atrás se había hablado y era cumplir con una resolución que existe desde cuando inició este gobierno con las firmas de los presidentes de los partidos, acerca de que el día que hubiese un faltante o una vacante en el Consejo Nacional Electoral, se iba a ratificar la persona que seguía en el listado”.