Mabel Cartagena se sumó a las críticas por el ganador del premio India Catalina a mejor pódcast: estos son los famosos que reaccionaron

A través de sus historias en Instagram, la presentadora Mabel Cartagena compartió varias publicaciones con las que demostró que se encuentra inconforme con el resultado de las premiaciones en los India Catalina 2025.

La también creadora de contenido se refirió especialmente a una categoría con la que sintió que fue injusta la entrega del galardón, ya que considera que había una persona que se lo merecía más por su trabajo, el alcance que ha tenido su proyecto y por el reconocimiento que tiene el mismo.

La premiación se llevó a cabo en la noche del sábado 5 de abril en la Plaza de la Aduana en Cartagena de Indias. Durante la velada, se entregaron más de 45 estatuillas con el fin de realizar un homenaje a la industria audiovisual colombiana y de Iberoamérica.

Sin embargo, la celebración se enfrentó en esta edición número 41 a varias polémicas por la entrega de algunos premios, entre los cuales estuvo el que urgió en torno a la categoría de Mejor Vodcast (video pódcast).

Tan pronto terminó la gala, una de las primeras personas en dejar en claro su inconformidad con el programa que se llevó el premio en esa categoría fue la presentadora e influenciadora, Mabel Cartagena, la cual aseguró parecerle injusto porque esperaba que se lo ganara la periodista Tatiana Franko con su pódcast Vos Podés, pero terminó llevándoselo el proyecto Video Cast – Freelance y en colaboración con Telecafé.

“Hay algo que me tiene un poco inquieta y es por qué Vos podés no ganó a mejor pódcast cuando toda Colombia sabe que lo es. Además, no pretendo desmeritar el trabajo de nadie, pero ¿puede ser que haya habido algún error? ¿Cómo se manejan estos errores después de haber dado un premio?“, escribió Mabel junto a una foto tomada de la plataforma Spotify en donde aparece el top 10 en Colombia de ese formato.

Seguido a esto, la presentadora puso una nueva imagen en la que se pueden ver los videos publicados por el programa ganador en YouTube, allí señaló que cada uno de los capítulos tiene entre 5 a 50 vistas, a diferencia del de Tatiana Franko que es el número uno en el país al ser el más visto y escuchado, por parte del público.

“Wow, estoy en shock. Corríjanme si estoy mal, pero ¿este es el pódcast que ganó?“, escribió Mabel Cartagena.

Finalmente, posteó una captura de los pódcast publicados en el perfil de YouTube de Vos Podés y dejó ver que el proyecto de Tatiana Franko tiene un mínimo de 300 mil vistas, solo en esa plataforma y, de esta manera, quiso demostrar que no entendía por qué no había ganado.

“¿Cómo le pudo ganar a este tremendo monstruo?“, expresó Cartagena.

Sin embargo, Mabel no fue la única del medio del entretenimiento que se pronunció al respecto, pues la actriz Lina Tejeiro también reaccionó y escribió en las redes sociales: "Para todos nosotros tú eres la ganadora“.

Mientras que El Mindo, fiel a su estilo, indicó que también estaba inconforme, pero con una broma con la que también le quiso dar ánimo a Tatiana Franko: “Pero el pódcast que ganó su audiencia estaba por WhatsApp, por ahí votaron. Reina, pa’ delante”.

“Lo siento, pero las vistas en este caso lo son ¡TODOOO!, cómo van a ganar un premio de estos y sus episodios no alcanzan las 100 vistas siquiera en 3 meses. Algo pasó y queremos explicación", comentó otra influenciadora.

En medio de la situación, Tatiana Franco compartió un video en el que manifestó su molestia, indicando que ella se encarga de darles voz a las mujeres y por ende quiere respaldar la de ella. En la publicación aseguró que en Colombia se normalizan decisiones cuestionables y recalcó que, a pesar de tener el pódcast más escuchado del país, no obtuvo el premio que esperaba, o al menos los demás nominados que también cumplían con ciertos requisitos, algo que no tenía el que fue denominado como el ganador.

En el clip también pidió que le aclararan cuáles eran los críticos que habían tenido en cuenta para tomar la decisión y explicó por qué cree que su proyecto o el de otras celebridades debían ser los que obtuvieran el premio.

De manera casi inmediata, los Premios India Catalina emitieron una respuesta que publicaron en sus redes sociales defendiendo la transparencia del proceso y aceptando las preguntas que se les hicieron, pero también indicando la razón de su decisión.