Primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia cerró por falta de apoyo gubernamental: “Me aburrí de tomar tinto con esos ministros”

El proyecto liderado por indígenas tenía como propósito ofrecer una alternativa lícita para el uso de la hoja de coca - crédito Luisa González/REUTERS

El primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia, ubicado en el departamento del Cauca, cerró por la falta de apoyo gubernamental, así como por la ausencia de un marco legal para la comercialización de sus productos.

El proyecto liderado por indígenas tenía como propósito ofrecer una alternativa lícita para el uso de la hoja de coca y así, alejar a los campesinos de la producción de cocaína, pero, de acuerdo con Semana, el proyecto cerró sus puertas.

La planta, que en diciembre de 2023 obtuvo el primer registro de abono orgánico derivado de hoja de coca otorgado por el Ministerio de Agricultura y el ICA, recibió una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y creó 30 empleos directos.

La planta, que en diciembre de 2023 obtuvo el primer registro de abono orgánico derivado de hoja de coca otorgado por el Ministerio de Agricultura y el ICA, recibió una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos - crédito Fernando Vergara/AP

Victoriano Piñacué, destacado líder de la región y del programa, logró convencer a inversionistas canadienses, motivo por el cual le manifestó al citado medio que en su momento le manifestó a los inversores que “utilicemos la hoja de coca para fines lícitos (saborizantes, productos farmacéuticos, alcoholes y abono)”.

La iniciativa coincidió con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, razón por la cual le presentaron el proyecto al jefe de Estado.

“Le presentamos esa propuesta al recién elegido presidente y a la vicepresidenta. (…). El presidente Petro siempre salía a decir: ‘Qué maravilla de proyecto, la reconversión de la hoja de coca’. (…). La vicepresidenta nos visitó en dos oportunidades la planta y le pareció maravilloso. Quedamos solos. (…). Todo quedó en el discurso”, aseguró Piñacué al mencionado medio.

Victoriano Piñacué aseguró que las siembras de hoja de coca estarían siendo utilizadas por narcotraficantes - crédito Fernando Vergara/AP

Sin embargo, precisó que aguardaron por varios meses porque faltaba “un decreto y que el Gobierno cumpla”, pero en diciembre de 2024 se canceló la iniciativa.

“Cerramos la planta. Teníamos 30 funcionarios con todo lo de ley pago, pero nosotros no somos monjitas de la caridad y no podíamos tener a nuestros funcionarios produciendo para no vender nada. Yo me aburrí de andar tomando tinto con esos ministros, en esos despachos, porque solamente palmaditas en la espalda, me decían: ‘Qué proyecto tan bonito, esto es lo que Colombia necesita’, decían a bocas llenas, pero nunca ejecutaron”, indicó el líder del programa al citado medio.

Además, aseguró que las siembras de hoja de coca estarían siendo utilizadas por narcotraficantes, motivo por el cual aseveró que “Nunca va a haber sustitución. El campesino no va a sustituir la hoja de coca”.

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se refirió al cierre del proyecto, asegurando que ese tipo de proyectos deben tener un marco legal, que, según ella, el Ministerio de Justicia lo está construyendo.

“Este decreto, eventualmente, permitirá contar con licencias o permisos de cultivo, como en el cannabis medicinal, siempre y cuando esto sea para fines legales. (…). Este decreto no se ha expedido, están evaluando distintos temas de orden nacional e internacional”, aseveró Gloria Miranda.

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - crédito @GloriaMirandaE/X

Además, aseguró que la erradicación “ha demostrado ser la más efectiva, con índices de resiembra inferiores al 1%. Cuando la erradicación es voluntaria y viene acompañada de una economía lícita y bienes complementarios, como la titulación de tierras, es muy poco probable que esa coca vuelva a sembrarse. Distinto a lo que ha pasado con la erradicación forzosa”.

Sin embargo, las comunidades indígenas interpretan la situación de otra forma. “No nos quieren dar el permiso, no quieren comprar nuestros abonos, porque somos indios zarrapastrosos. Si fuera un indio o un empresario de la línea establecida en los abonos y en las bebidas isotónicas en Colombia, a lo mejor se lo darán. Como somos zarrapastrosos indios que queremos ser autónomos en la administración de la cosa económica, pues no, porque seguramente les conviene tener a los indios de borregos”, precisaron a Semana.