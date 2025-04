Alerta sanitaria en Colombia: Invima adviertió sobre los riesgos del Vino Nutricerebral

Invima emite alerta sobre riesgos del "vino nutricerebral" en Colombia - crédito Colprensa y Facebook

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia debido a la comercialización de un producto conocido como Vino Nutricerebral, el cual se presenta como un suplemento dietario, pero carece del registro sanitario obligatorio. Según informó el Invima, este producto no solo es ilegal, sino que representa un riesgo significativo para la salud de quienes lo consumen, ya que puede provocar efectos adversos graves, como insomnio, problemas cardíacos y daños en órganos vitales como el hígado y los riñones.

De acuerdo con el Invima, el Vino Nutricerebral no cuenta con el registro sanitario que garantiza la seguridad, eficacia y calidad de los productos comercializados en el país. La ausencia de este permiso implica que no se tiene certeza sobre su composición, trazabilidad ni las condiciones en las que ha sido almacenado o transportado. Esto deja a los consumidores expuestos a posibles riesgos para su salud, ya que no existe un control oficial sobre su fabricación ni distribución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El vino nutricerebral, vendido como suplemento, no cumple con normativas sanitarias - crédito Facebook

El Invima detalló una lista de posibles efectos secundarios relacionados con el consumo del producto mencionado. Entre los más destacados se encuentran el aumento de la circulación sanguínea, palpitaciones elevadas, ansiedad, temblores y nerviosismo. Además, podría desencadenar insomnio, pesadillas y una sensación de cansancio persistente.

Otros riesgos incluyen la retención de líquidos, que puede derivar en edemas localizados o generalizados, así como lesiones cutáneas y daños en la piel. A nivel interno, el consumo de este producto podría ocasionar daños severos en órganos como los riñones y el hígado, lo que agrava aún más las preocupaciones sobre su seguridad.

Recomendaciones del Invima para los ciudadanos

Ante esta situación, la entidad instó a la población a abstenerse de adquirir o consumir el Vino Nutricerebral. En caso de que alguien ya lo haya ingerido y experimente efectos adversos, se recomienda reportar los síntomas a través de los canales oficiales habilitados por la entidad. Para verificar si un producto cuenta con el registro sanitario correspondiente, el Invima ha puesto a disposición un enlace en su página web: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa

El instituto también hizo un llamado a los consumidores para que sean cautelosos al momento de adquirir suplementos dietarios, especialmente aquellos que se comercializan a través de redes sociales o cadenas de mensajes en aplicaciones como WhatsApp. Según el Invima, estos canales suelen ser utilizados para la distribución de productos que no cumplen con las normativas sanitarias.

Además de las recomendaciones dirigidas a los ciudadanos, el Invima solicitó a las Secretarías de Salud de las diferentes regiones del país que intensifiquen las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde podría estar distribuyéndose este producto. En caso de encontrar existencias del Vino Nutricerebral, las autoridades locales tienen la instrucción de proceder con su destrucción inmediata para evitar que continúe circulando en el mercado.

La importancia del registro sanitario

Población debe reportar irregularidades ante entidades de vigilancia sanitaria - crédito Facebook

El registro sanitario es un requisito indispensable para la comercialización de productos como suplementos dietarios en Colombia. Este permiso, otorgado por el Invima, certifica que el producto ha sido sometido a rigurosos controles de calidad y seguridad, lo que garantiza que su consumo no representa un riesgo para la salud. La ausencia de este registro, como ocurre con el Vino Nutricerebral, significa que no se puede garantizar la inocuidad del producto ni su efectividad.

El caso del producto en mención pone en evidencia la necesidad de que los consumidores estén informados y sean críticos al momento de adquirir productos que prometen beneficios para la salud. La recomendación general es verificar siempre que los suplementos dietarios cuenten con el registro sanitario correspondiente y evitar aquellos que se comercialicen por canales no oficiales o que no ofrezcan información clara sobre su origen y composición.