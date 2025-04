Altafulla quiso conquistar a Melissa Gate y ella lo “paró en seco”: “Yo ya te veo como una loca”

Melissa Gate le dice a Altafulla que lo ve como una "loca" - crédito @Melissaa Gate /TikTok

Andrés Altafulla, el último participante que ingresó a La casa de los famosos Colombia, llegó con un amplio panorama de los amores y odios que despiertan los concursantes del reality en los seguidores y audiencia.

En efecto, las emociones y sentimientos han surgido y, al parecer, hay una persona que ya le llama la atención al barranquillero, y no es precisamente Laura González, con quien tuvo un romance en otro reality, ni mucho menos Yina Calderón, que le dijo a sus amigas que tuvo una relación con él más allá de una simple amistad, aunque él lo negó rotundamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Se trata de Melissa Puerta, más conocida como Melissa Gate, una de las concursantes más fuertes de la competencia por el público y seguidores que la apoyan.

Altafulla comenzó con el coqueteo hacia Melissa Gate, pero usuarios en redes sociales dicen que es estrategia - crédito Fotomontaje Infobae (Canalrcn/Instagram-Lacasadelosfamososcolof/Tiktok)

De hecho, la paisa no ha sido ajena al coqueteo del cantante de 32 años, pues este interés ha sido tema central en las interacciones recientes, especialmente tras la intervención de Yina Calderón, que, paradójicamente, ha asumido el papel de consejera en la conquista.

Por su parte, Yina, conocida por su relación conflictiva con Melissa desde que ella llegó al reality, decidió asesorar a Altafulla en su intento por acercarse a la participante.

En sus consejos, Yina ha sido directa al sugerirle que sea claro con sus intenciones y que evite comportamientos que puedan ser malinterpretados.

“Melissa en buen partido. Si yo fuera hombre, me gustaría Melissa más que a esas otras dos. Las otras dos depronto son más bellas físicamente, pero la Melissa, no es por nada, pero la china es inteligente, y aparte de eso no está metida en todos esos bololós de manes (...) Yo no sé cómo ven eso normal”, expreso Calderón.

Del mismo modo, Yina le advirtió que cualquier acercamiento con otras mujeres de la casa, como Karina García o Laura González, podría perjudicar sus posibilidades con Melissa. “Te lo digo por experiencia, si realmente te gusta Melissa, debes ser directo. Si la ves coqueteando con otras, no te va a dar ni la hora”, complementó la opita.

Yina Calderón se convirtió en la "hada madrina" de Altafulla para conquistar a Melissa Gate - crédito Cortesía Canal RCN

El interés de Altafulla por Melissa no se limita a lo físico, según ha expresado el propio participante, lo que más le atrae de la creadora de contenido es su capacidad para mantenerse al margen de los conflictos que suelen surgir en la casa, especialmente aquellos relacionados con relaciones amorosas. Esta característica, según él, la convierte en una persona interesante y diferente dentro del entorno competitivo del reality.

Sin embargo, Andrés también ha reconocido las dificultades que enfrenta para acercarse a Melissa. Incluso, el también actor intentó un acercamiento hacia la paisa, pero ella tuvo una contundente respuesta: “Yo no te puedo ver como un hombre normal, yo ya te veo como una loca”, al asegurar que Altafulla no puede controlar sus “instintos” básicos de hombre.

Altafulla le coquetea a Melissa Gate - crédito Canal RCN/Instagram

Mientras tanto, la participación de Yina Calderón como consejera de Altafulla ha generado opiniones divididas entre los seguidores del programa. Algunos consideran que los consejos de Yina son manipuladores y que su verdadera intención es generar más conflictos dentro de la casa para aumentar el interés mediático, mientras que otros seguidores señalan que podría haber una estrategia del barranquillero al notar que es la favorita del público.

“Melisa es muy inteligente y si va hacer show hace oro”; “El afán es pegarse de la Reina de LCDF Colombia”; “Te gusta Melisa gate o te gusta su porcentajes 🤣🤣🤣“; ”Ese amor de Yina a Melissa desde que se dio cuenta que tiene mucho público"; “Altafulla fue a jugar o a buscar novia, conveniente”; “Yina es de lo más conveniente del mundo (sic)”, expresaron algunos usuarios.