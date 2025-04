Joven agredió a su hermana que lo delató porque habría robado el dinero de una factura: “Me pega desde que tenía 14”

La joven era víctima de maltrato por parte de su propio hermano desde los 14 años - crédito Alcaldía de Bogotá

Una joven de 23 años en Manizales confesó el “infierno” que vive desde sus escasos 14 años por cuenta de supuestos episodios violentos al lado de su hermano.

De hecho, la agresión más reciente ocurrió esta semana en el barrio Solferino, cuando la mujer solicitó ayuda a las autoridades tras ser agredida por el sujeto.

Según informó la Policía, el ataque se produjo alrededor de las 10:20 a. m., y la víctima, con sangre en la cara, relató que su hermano la golpeó en la boca y la nariz.

Una patrulla llegó hasta la vivienda donde evidenció que la víctima estaba sangrando debido a la brutal agresión - crédito PONAL

Contó que el conflicto se habría originado por un reclamo relacionado con dinero. Señaló que, al ser confrontada, acusó a su hermano de haber tomado el dinero para gastarlo en estupefacientes, lo que habría desencadenado la agresión. Por su parte, el hombre admitió haberla golpeado tras sostener la discusión por la factura extraviada que pertenecía a su madre.

El presunto agresor fue detenido por las autoridades mientras caminaba hacia una cancha sintética del barrio.

De acuerdo con la Policía, el hombre reconoció su acción “de manera libre y espontánea”, por lo que, posteriormente, fue presentado ante las autoridades judiciales bajo el cargo de violencia intrafamiliar.

Durante la audiencia, se ofreció al acusado una pena de dos años si aceptaba los cargos, pero este rechazó la propuesta. Su defensor argumentó que el caso no debía ser considerado como violencia intrafamiliar, sino como lesiones personales. “No hay intención de destruir la familia por un puño que le pegó a una hermana, eso no es violencia intrafamiliar”, expresó el abogado en su intervención.

Entre tanto, la Fiscalía solicitó medidas no privativas de la libertad para el acusado, las cuales fueron aprobadas por el juez. Estas condiciones incluyen mantener buena conducta, no acercarse a su hermana y evitar cualquier tipo de comunicación con ella, con el objetivo de prevenir futuros enfrentamientos o riesgos.

El sujeto habría tomado un dinero para gastarlo en estupefacientes - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En cuanto a la víctima, recibió una incapacidad médica de 10 días debido a las lesiones sufridas, y al enterarse de la decisión judicial expresó su intención de abandonar la vivienda familiar.

“Habían puesto una orden de alejamiento para que no se me acercara a mí, ni yo a él. De igual manera, yo me iba a ir de la casa”, declaró la joven.

Capturan a sujeto que echó una sopa hirviendo al rostro de su pareja en Barranquilla

El miércoles 2 de abril, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de Carlos Luis Cárdenas Barraza, conocido como “El Mono”, por su presunta responsabilidad en un grave episodio de violencia intrafamiliar.

El hombre fue capturado en el barrio Lucero tras una orden judicial emitida en su contra. La investigación lo señala como el autor de un ataque ocurrido en marzo, en el que habría causado severas quemaduras a su pareja al arrojarle sopa hirviendo durante una discusión.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el caso fue denunciado inicialmente en el Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif). Posteriormente, la Fiscalía 35 Local, adscrita a esta unidad, llevó a cabo una investigación que permitió reunir pruebas suficientes para vincular a Cárdenas Barraza con el ataque.

La víctima sufrió quemaduras en el rostro, las extremidades superiores e inferiores, lesiones que habrían ocurrido en una vivienda del barrio La Luz, en la localidad Suroriente de la ciudad.

El sujeto le habría provocado graves quemaduras a su pareja al lanzarle una sopa caliente - crédito Ilustrativa Infobae

El capturado fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada con circunstancia de mayor punibilidad. Durante las audiencias preliminares, la agencia fiscal presentó ante el Juzgado 14 Penal con Funciones de Control de Garantías un perfil preocupante del acusado, que incluye un patrón de comportamiento sistemático y reiterativo de violencia hacia su pareja, con agresiones físicas, psicológicas y verbales.

La gravedad de las acusaciones llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. El imputado quedó bajo vigilancia policial mientras se define si se le impondrá una medida de aseguramiento. Además, se evalúan medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima, que ha sido objeto de múltiples formas de violencia en el contexto de esta relación.