Marbelle le envió contundente mensaje a sus críticos en redes sociales: “De frente me bajan la cabeza”

La cantante Marbelle ha estado activa durante lo últimos años con participaciones en programas de televisión en los que ha participado, como MasterChef, y en los que ha sido jurado, como La descarga, de Caracol Televisión, además de mantenerse activa en la música.

Incluso, la cantante también ha ganado reconocimiento en redes sociales por sus posturas políticas y fuertes críticas, como lo ha hecho con el Gobierno actual de Gustavo Petro, lo que ha provocado diversas reacciones en redes sociales, tanto positivas como negativas.

En medio de la promoción de su espectáculo colaborativo Planchando el despecho, la cantante aprovechó para lanzar un contundente mensaje a las personas que la critican en redes sociales.

La cantante decidió hacerlo desde sus historias de Instagram en la que compartió una ilustración hecha con inteligencia artificial que en su espalda dice: “A mis espaldas ladran, me criticas y se burlan, pero de frente bajan la cabeza, me saludan y hasta me sonríen”, se lee en el mensaje, que fue tomado como una respuesta a las críticas que ha recibido.

Hija de Marbelle se destapó en redes sociales y hablo de complicado momento por el que pasa

La joven artista Rafaella Chávez, conocida por su talento en la música y la actuación, sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa días complicados.

La hija de la cantante Marbelle utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre su estado emocional y cómo ciertos eventos recientes han influido en su energía. Este gesto de apertura ha generado una gran interacción con sus seguidores, quienes valoran su honestidad y cercanía.

La joven de 23 años compartió un mensaje en sus historias de Instagram el pasado sábado 29 de marzo, donde expresó sentirse afectada por el reciente eclipse solar.

En su publicación, Chávez mencionó que se levantó con poca energía y atribuyó este estado al fenómeno astronómico, aunque también mostró una actitud positiva al afirmar que confía en que “lo mejor siempre es lo que sucede”.

Este mensaje fue acompañado por un video en el que se le ve conduciendo por las calles de Bogotá mientras escucha una de sus canciones favoritas.

La joven no solo utiliza estas plataformas para compartir aspectos de su carrera, sino también para abrirse sobre temas personales.

Chávez ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con su madre, sus aspiraciones profesionales y su vida amorosa. Esta transparencia ha fortalecido el vínculo con su audiencia, quienes valoran su autenticidad y están atentos a cada una de sus actualizaciones.

Rafaella Chávez ha logrado consolidarse como una figura destacada en el panorama artístico colombiano. Desde temprana edad, ha demostrado su talento tanto en la música como en la actuación, participando en importantes producciones nacionales e internacionales.

En su reciente publicación, Chávez hizo referencia al impacto que el eclipse solar habría tenido en su estado emocional. Aunque no profundizó en detalles, dejó entrever que la última semana había presentado ciertos desafíos. Su mensaje, sin embargo, estuvo cargado de optimismo, mostrando su disposición a enfrentar las dificultades con una actitud positiva.

Rafaella destacó que esta no es la primera vez que comparte reflexiones personales en sus redes sociales. A través de dinámicas de preguntas y respuestas, Chávez ha respondido a las inquietudes de sus seguidores, abordando temas que van desde su vida profesional hasta aspectos más íntimos de su día a día.

Rumores sobre su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Entre las preguntas más frecuentes que recibió recientemente, destacó una relacionada con su posible participación en la segunda temporada del reality show La casa de los famosos Colombia. Según consignó Semana, uno de sus seguidores expresó su deseo de verla en el programa, aunque no se especificó si Chávez respondió directamente a esta inquietud.

Este tipo de interacciones reflejan el interés del público por conocer más sobre los proyectos futuros de la artista, quien ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de seguir creciendo en la industria del entretenimiento.