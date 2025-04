Búfalo, de ‘Yo me llamo’, contó por qué no tiene novia a pesar de que le llueven propuestas: “No hay estabilidad”

Emanuel Mendoza, Búfalo en 'Yo me llamo' contó cómo lo conquistan - crédito cortesía Caracol Televisión

El atleta de alto rendimiento Emanuel Mendoza, conocido por su personaje de ‘Búfalo’ en el programa de Caracol Televisión Yo me llamo, confirmó que está soltero y aseguró que prefiere mantenerse así, sin novia.

Pese a que desde que comenzó a aparecer en las pantallas garcias a su labor en la décima temporada del reality de imitación, al pesista le han aumentado las admiradoras, expuso las razones por las que no se siente preparado para iniciar una relación sentimental de manera formal.

“Obviamente he tenido oportunidades como cualquier persona normal, pero yo pienso que para que no haya disolución hoy en día, en muchas de las parejas, uno como hombre tiene primero que construir una base de éxito”, aclaró Búfalo, luego de revelar que no tiene pareja y explicar por qué eligió en esta etapa de su vida estar así, soltero.

El deportista estuvo como invitado en el programa The Suso’s Show, en el que el periodista paisa le preguntó sobre ¿Cómo estaba su corazón? para que las admiradoras tomaran nota.

Uno de los datos que más llamó la atención fue cuando Suso, el paspi, le preguntó sobre su vida sentimental: “¿usted tiene novia? ¿es casado?”, consultó Suso, a lo que Búfalo contestó sin titubear: “No, hasta el momento, no. Todavía no, yo he tenido un pensamiento en cuanto a eso. Si uno genera estabilidad en uno mismo, le puede brindar una estabilidad a una mujer”.

La respuesta del atlético hombre despertó curiosidad en los internautas que de inmediato reaccionaron a la forma en la que piensa el temido personaje de Yo me llamo acerca de cómo deberían construirse las relaciones en pareja y lo que se tendría que esperar del otro ante de dar el paso.

“Está Muy difícil que ese man consiga pareja“, “amo a Búfalo, es súper tierno, bella gente”, “te amamos Búfalo”, “Ojalá todos los hombres interiorizaran esas palabras, y aplica tanto para hombres como mujeres, no podemos anhelar estabilidad financiera en el otro si uno mismo no la tiene”, “necesita una novia”, “hermoso hombre, Dios lo bendiga”, “Este señor vale más que el mismo oro por tanta humildad, cosa que pocas personas tienen”, “yo me casooo contigo”, escribieron.

Búfalo, de ‘Yo me llamo’, contó cómo evitó ser reclutado por bandas criminales

Emmanuel Mendoza, más conocido como Búfalo y nuevo integrante de Yo me llamo —que llegó a la décima temporada del reality de imitación para sacar del escenario a los aspirantes que se rebelen—, compartió su inspiradora historia de vida y reveló cómo logró escapar de caer en manos de bandas criminales en El Bagre (Antioquia), su pueblo natal.

Pese a sus 1,90 de estatura y 190 kilos de peso, atleta de alto rendimiento aseguró no sufrir de obesidad, aunque sí se debe ayudar de un aparato artificial para poder respirar en la noche: “La gente piensa que porque soy corpulento tengo problemas de obesidad, pero no mi contextura es por la disciplina que práctico, el 70 % de mi cuerpo es fibra y solo 30% es grasa”.

El atleta paisa de 32 años recordó cómo llegó al karate y al fútbol huyendo de los grupos armados y la violencia que azotaba a su población y que lo desplazó.

“De donde vengo era en ese entonces un lugar muy, muy precario. Crecí sin ver a mi papá biológico, pues no estuvo ahí presente conmigo. Siempre fui más grande y fuerte, entonces tuve la iniciativa de utilizar esas herramientas a favor y en el colegio o el barrio los llamados ‘nerds’ me contrataban para defenderlos de aquellos malosos que les pegaban, luego entró la guerrilla y el pueblo me acuerdo y con el ejército peleando frente a frente, entonces eso marcó mucho y viendo que la situación no mejoraba decidimos salir de allá del pueblo, busqué donde desfogar toda esa energía que tenía en el karate empecé a hacer fútbol”, contó en entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.

