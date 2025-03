General (r) Zapateiro responde ante señalamientos por presunto acoso sexual: “Les preocupa mi nombre y apellido para las elecciones en 2026″

General (r) Eduardo Enrique Zapateiro responde a acusaciones de presunto acoso sexual - crédito Redes Sociales

El general (r) del Ejército Nacional Eduardo Enrique Zapateiro está en el ojo del huracán luego de que se conocieran supuestos pantallazos en los que con mensajes ejerce acoso sexual hacia Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, compañera sentimental del coronel José Luis Esparza, quien salió de la institución castrense por lo que sería una orden arbitraria de Zapateiro, según determinó una decisión judicial la semana pasada.

Han sido tantas las reacciones, incluido un extenso post del presidente Gustavo Petro, que Zapateiro envió una respuesta a Blu Radio, afirmando que nada hay de cierto en las acusaciones que sobre él recaen y que, además, la polémica se configura en una campaña de desprestigio de cara a las elecciones del 2026.

“Al parecer por todos estos ataques lo que puedo pensar es que les preocupa mi nombre y apellido y eso genera incomodidad de cara a las elecciones del 2026. Reitero; no soy candidato a nada, pero sí estoy muy preocupado por el país, como muchos colombianos más. Desde mi retiro estaré atento a seguir sumando mis esfuerzos por esta patria. Frente a todas estas acusaciones de hoy debo decir a los colombianos que no ha habido la más mínima señal de un comportamiento de este tipo en mi vida. Me he regido por los principios de la lealtad y honradez en todos mis actos públicos y privados y buen trato a todas las personas que han trabajado conmigo”, señaló.