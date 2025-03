Influencer subió al cerro de Monserrate en tacones y desató furor en redes sociales: “Que tipo de humillación acabo de recibir”

El influencer despertó curiosidad en los visitantes al cerro de Monserrate - crédito @Poncexy /Tiktok

El cerro de Monserrate es uno de los destinos predilectos para que los bogotanos realicen todo tipo de actividad física. Durante Semana Santa, especialmente, este lugar se convierte en el elegido para la peregrinación de nacionales y extranjeros.

Mientras llega la Semana Mayor, el espacio es aprovechado para ejercitarse; sin embargo, un creador de contenido, que aparece como Poncexy en Tiktok, decidió agregarle mayor complejidad a su subida al icónico cerro capitalino al utilizar unos tacones que no le colaboraban para concluir el reto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hoy voy a subir Monserrate en tacones, ¿qué tan difícil puede ser?“, expresó en el clip donde contó su travesía. Aunque en un principio la subida se tornaba tranquila y sin complicaciones, todo cambió cuando los tacones comenzaron a desbatarse. Mientras subía con entusiasmo y determinación, además alentando a aquellos caminantes que se rendían en el camino, la suela del calzado se desprendió: “Esto explotó, señores, pero nada nos detendrá”, alertó. En efecto, otros caminantes, con su indumentaria adecuada, comentaban y murmuraban entre sí la hazaña del hombre barbado de voz gruesa. “Ese vino en tacones”, dijo una visitante entre risas. “Esos zapatos no van a llegar”, dijo preocupado el influencer, al notar que las correas y riatas se estaban despegando, pero como un colombiano no se vara, buscó la forma de como atar los tacones y encintarlos para que resistieran hasta llegar a la cima Monserrate.Finalmente, y contra todo pronósitico, el creador de contenido logró su cometido, al afirmar que subió con sus tacones destruidos a la capilla del Señor Caído de Monserrate. “Para los que no creían, aquí me tienen, horriblemente difícil. Una hora y 27 minutos, nuevo récord personal. Ha perdurado un 35% del zapato”, afirmó.En efecto, los comentarios sobre su hazaña no se hicieron esperar, algunos destacando su habilidad para utilizar ese tipo de calzado, mientras que otros cuestionaron el material de los tacones. “El man sube Monserrate en tacones y yo ni puedo caminar 10 metros jajaja que crack”; “No pero que tipo de humillación acabo de recibir y con mi propio internet”; “Solo diré que caminas mejor que yo en tacones y no sé cómo sentirme con eso”; “pero te pusiste los tacones de tu abuelita como se fueron a dañar tan rápido (sic)”, afirmó