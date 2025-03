Hasta Gustavo Petro se sumó a la tendencia de las imágenes con estilo del Studio Ghibli: “Debería estar trabajando”

El mandatario recibió críticas por su publicación - crédito Montaje Infobae (@GustavoPetroUrrego/Instagram/AFP)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es conocido por ser una persona activa en redes sociales, principalmente en X; sin embargo, en la tarde del 29 de marzo generó múltiples opiniones por una publicación que realizó desde su cuenta de Instagram.

Alejado de cualquier polémica y sin opinar sobre las problemáticas del país, el mandatario se volvió viral por sumarse a la tendencia de crear ilustraciones con estilo de Studio Ghibli a través de ChatGPT.

En realidad, no se trata de una función especial de la inteligencia artificial, ya que este tipo de tendencias se han viralizado con otras empresas, como Pixar o Disney; sin embargo, la emoción que han provocado los diseños parecidos a las películas Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro o El castillo ambulante, es lo que ha destacado en redes sociales.

Con el mensaje “¿Cuál es tu favorita?”, el presidente de Colombia compartió varias imágenes de esta índole, destacándose algunas en las que es acompañado por figuras políticas de Latinoamérica, entre ellas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Entre las fotografías, el presidente aprovechó para promocionar la consulta popular que anunció para que sea aprobada la reforma laboral, por lo que en algunos de los comentarios sus seguidores manifestaron su apoyo por Gustavo Petro.

“Estamos con usted presidente, sí a la consulta popular”, “Que bueno que pueda distraerse en otras cosas presidente, siga así” o “La foto con “Pepe” Mujica es muy buena, mi favorita”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no todas las respuestas que recibió la publicación fueron positivas, ya que algunos usuarios criticaron a Gustavo Petro por sumarse a tendencias, mientras que en el Cauca, Norte de Santander y Arauca hay poblaciones que están pidiendo ayuda por la oleada de violencia que se registra en estos territorios.

“Usted debería estar trabajando, el presidente no está para sumarse a tendencias”, “Esas imágenes no van a hacer que la guerrilla deje de estar matando a inocentes en el Cauca, no hay nada que celebrar” o “Esto lo que demuestra es que Petro vive fuera de Colombia, él no es consciente de los problemas que hay en el país”, respondieron algunos internautas.

Gustavo Petro no solo fue cuestionado por los problemas que se registran en el país, sino también por apoyar una tendencia que en redes sociales ha sido criticada por provocar que los ilustradores dejen de ser buscados por clientes para crear este tipo de imágenes.

“Presi, los ilustradores también somos parte del pueblo, mejor pídale a algún compañero que le lo ilustre y no fomente ese tipo de cosas”, o “No escojo ninguna, este estilo es de uno de los mayores defensores de las cosas creadas por los humanos con cuidado y dedicación. Paguen a artistas para que hagan retratos con alma”.

Así puede convertir una fotografía en una imagen con estilo del Studio Ghibli

Los usuarios que quieran modificar una fotografía para convertirla en una ilustración similar a las de la empresa japonesa deben ingresar al chat de ChatGPT, seleccionar el ícono de imagen y cargar la fotografía original que desean modificar. Es importante que el archivo utilizado sea claro y los rostros sean visibles.

En segundo lugar, se debe solicitar la transformación de la pieza, puesto que la plataforma no permite convertir las imágenes de manera directa con este estilo, sino que se debe iniciar un diálogo en el que se pida los cambios en la fotografía. “Haz una versión en estilo de caricatura de esta imagen”, es un ejemplo del tipo de solicitud.

Después de que se tenga la ilustración en un formato de caricatura, el usuario puede pedir los cambios más acercados al tipo de estilo que desea, “ajusta esta imagen al estilo de animación japonés tradicional, similar al usado en películas del Studio Ghibli”, es una de las formas más utilizadas en redes sociales para pedir ese tipo de animación.

Cabe mencionar que, la inteligencia artificial trata de proteger las imágenes de peticiones que puedan ser consideradas insultos raciales, homofóbicos o de esa índole.