Melissa Gate contó su versión de la historia de lo que pasa entre ella y Yina Calderón: por esto no se caen bien

El reality La casa de los famosos Colombia 2025 sigue generando controversia, y una de las rivalidades más comentadas dentro del programa siempre ha sido la de Yina Calderón y Melissa Gate.

Desde el inicio de la competencia, ambas dejaron claro que no se llevan bien, una tensión que, al parecer, ya venía desde antes del encierro, pero se ha avivado en medio de la convivencia del programa, pues no han dejado pasar ningún momento para demostrar que no tienen una buena relación.

Melissa y Yina se la han pasado tirándose puyas, han sacado a relucir temas de la vida personal de ellas y no han podido tener un juego tranquilo; por eso, cada vez son más las personas interesadas en conocer los detalles respecto a lo que sucedió para que en este momento existe esta fuerte rivalidad.

Ante esto, Melissa Gate explicó en el reality por qué empezó a tener problemas con la influenciadora huilense. Según su relato, el conflicto surgió cuando se dio cuenta de que Yina Calderón solía hablar mal de otras mujeres en sus redes sociales, especialmente haciendo comentarios despectivos sobre sus cuerpos.

“Yo me di cuenta de que ella criticaba a varias mujeres como Andrea Valdiri, Aida Victoria y Karen Sevillano. Entonces pensé: estás atacando a otras, pues ahora yo lo haré contigo”, reveló Melissa Gate.

La paisa también mencionó que, al indagar más sobre Calderón, descubrió que se había sometido a múltiples cirugías y procedimientos estéticos, algunos de los cuales no tuvieron los mejores resultados. Para demostrarle el impacto de sus palabras, decidió responderle con la misma estrategia: hacer críticas sobre su apariencia física.

Adicionalmente, en la octava semana del programa, Melissa se dirigió a las cámaras de la casa estudio y compartió la realidad sobre lo que siente hacia Yina Calderón, asegurando que no es una persona que le caiga mal, pero sí alguien a la que decidió responderle los ataques.

De acuerdo con la creadora de contenido, fue Yina la que primero le empezó a tirar hate (odio); de hecho, Yina pidió que no votaran a favor de que ella ingresara a La casa de los famosos Colombia 2, y esto fue un detonante para la fuerte rivalidad que existe actualmente entre las dos.

“Yo les voy a decir la verdad. A mí ella nunca me ha caído mal; de hecho, yo hasta me reía de sus videos, hasta que se metió conmigo. Ya cuando ella se metió conmigo, yo dije: ‘Nena, lo siento, pero te metiste con la loca equivocada’. Incluso, en varias ocasiones, muchos de ustedes me habían hecho preguntas sobre ella y yo ¿qué les respondía? Que esa pelada me parecía super bien, de pronto le falta un poco de ayuda y asesoría, pero nada más, en el ámbito profesional, en cuanto a lo que es imagen“, confesó Melissa Gate durante una charla con el público, mientras descansaba en la barbería.

La influenciadora explicó que en su momento siempre expresó en sus redes sociales que a ella le parecía graciosa Yina Calderón, algunos videos que hacía y que “no tiene nada en contra de ella”.

“Lástima que ella sí tenga cosas en contra de mía, sabiendo que yo ni sé quién es. Yo la vine a conocer por este reality, que me ha metido en varios de los problemas que ya tengo cazados en esta casa, porque yo no soy una persona de problemas, soy una persona de trabajo, y a veces por mi trabajo me gano problemas, como este que yo ya tenía desde afuera. Es que resulta que acá la gente para ganar seguidores y hacer reality habla mal de otros, entonces bueno, hablaron mal de mí y fue por la casa de los famosos, porque en ninguna otra parte, y pues ustedes saben cómo soy yo cuando me entran de frente y cuando dicen cosas que no son ciertas", expresó Melissa.

Finalmente, se refirió a las palabras que dijo Yina Calderón, antes de iniciar el programa, con el fin de que el público no la apoyara para ingresar a competir, ya que de manera despectiva se refirió a ella y eso fue algo que le molesto fuertemente.

“Dizque: ‘Es que a ti no te conoce nadie’, Dios mío ¿para qué repetir lo que ustedes ya demostraron que no es verdad con el 54%? Entonces por eso yo digo que las acciones hablan por ti solas, y yo soy una persona de acciones y no de palabras, por eso mira cierra tu hocico”, puntualizó.