Ministro de Salud negó que nombramiento de su hijo en ProColombia haya sido arreglado: “Nunca intervine”

Guillermo Jaramillo le pidió a Alejandro Jaramillo que no revelara que es su hijo para que no tuviera problemas en su nombramiento - crédito Carlos Ortega/EFE y Alejandro Jaramillo/LinkedIn

Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue designado como el nuevo director de la oficina de ProColombia en Reino Unido. Allí, deberá promover el turismo, la inversión extranjera, la imagen y las exportaciones no minero energéticas del país.

Más allá de las responsabilidades que sumirá en el cargo, hubo dudas sobre su nombramiento e interrogantes sobre si el puesto que hoy ostenta su padre en la cartera de Salud influyó en el proceso de selección. Sin embargo, de acuerdo con el ministro Jaramillo, la designación de su hijo en ProColombia no involucró ayudas políticas.

“Mi hijo se ha ganado todo (...). Todo lo que él es hoy en día se lo ha ganado solo, con su propio trabajo y dedicación”, precisó el funcionario, en conversación con W Radio.

Alejandro Jaramillo Gómez ha trabajado en Procolombia por más varios años, desempeñándose como especialista en inversiones en Londres - crédito Alejandro Jaramillo/LinkedIn

Según detalló en la entrevista, Alejandro Jaramillo estuvo trabajando durante cuatro años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y, posteriormente, entró a ProColombia por concurso para ser especialista senior en inversiones en la oficina de Reino Unido.

Además, es abogado, graduado de la Universidad del Rosario, y magíster en Derecho. Fue asesor jurídico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia entre 2016 y 2020 y, tiempo después, pasó a desempeñarse como especialista en la organización que ahora dirigirá en Reino Unido.

Un vínculo familiar oculto: la estrategia para que pudiera entrar a ProColombia

Sin embargo, el ser hijo de Guillermo Jaramillo parecía ser un problema, por lo que el ministro de Salud le pidió que no revelara el vínculo familiar que los unía, para que así pudiera pasar los filtros de selección para entrar a ProColombia.

“Nadie sabía que era hijo mío, porque si hubiera sido así, de pronto hubiera tenido traumatismos en la función pública”, detalló.

Alejandro Jaramillo llegó a Procolombia durante el Gobierno de Iván Duque - crédito Colprensa

Asimismo, reveló que su llegada a Londres (Inglaterra) debió efectuarse antes de que el presidente Gustavo Petro llegara al cargo, puesto que su designación se hizo durante la administración del exmandatario Iván Duque Márquez. Según explicó, en el Gobierno actual se “trancó” su nombramiento hasta octubre de 2022.

“Ahí me tocó decir que era hijo mío, para que se pudiera ir para Londres, concurso que se había ganado con anterioridad en el gobierno de Duque”, indicó.

Alejandro Jaramillo lleva un poco más de dos años trabajando en la oficina de ProColombia en Reino Unido (octubre de 2022-marzo de 2025), tiempo en el que se trató de mantener oculta su vinculación familiar con el ministro de Salud. No obstante, la directora de la organización lo supo y el jefe de la cartera solicitó que no revelara nada al respecto, porque él se podía “ganar un problema”.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se retrasó el nombramiento de Alejandro Jaramillo en ProColombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Entonces, su nuevo nombramiento como director es el resultado del trabajo que ha ido desarrollando en la organización desde hace algunos años. Por eso, el ministro reconoció

“Yo me siento honrado de tener un hijo que se lo ha ganado todo por su propio esfuerzo, y quiero confesarles que nunca intervine; hubiera podido intervenir hace mucho tiempo, pero no lo hicimos”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, los vínculos familiares suponen un problema en cualquier administración para cualquiera. Pues, estas pueden definir la filiación del aspirante a un cargo con respecto al gobierno de turno y perjudicarlo si no existe dicha afinidad. En otro escenario en el que uno de los familiares tenga un puesto en el gobierno, los nombramientos pueden ser tomados como poco transparentes, obedeciendo únicamente a intereses propios y políticos.

“En otro gobierno, sí, y en este también, porque dicen que uno lo está tratando de poner como cuota (…). Yo tengo peleas con mi familia porque siempre digo: ‘No me pidan favores, por favor’. Así me he evitado mucos problemas en la vida”, precisó el ministro.