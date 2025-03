La esposa de Peter Manjarrés reveló la verdad sobre una seguidora que lo insultó, diciéndole al cantante ‘HP’ que reaccionó: “Sea seria”

Así se confirmó la empresaria a través de sus redes sociales - crédito @rechismes/IG

Peter Manjarrés vivió momentos de tensión durante una presentación que realizó en el Regidor, en el departamento de Bolívar, cuando de repente, una mujer del público arremetió en su contra con una serie de improperios.

La fanática que estaba ubicada en primera fila, sostenía un cartel que decía: “Peter Manjarrés y que caballero y eres un HP”.

Posteriormente, a través de sus redes sociales compartió un mensaje donde lamentaba lo ocurrido: “La envidia es una vaina jodida, no pueden ver a uno bien. Ahora inventando noticias negativas para dañar el lanzamiento de mi nuevo álbum. Tengo mi conciencia tranquila. El que no debe nada teme. Vamos con todo. Que se sienta ‘La jerarquía’”.

Horas más tarde, después de que se diera a conocer el incidente del cantante, su esposa Tata Becerra compartió un video a través de sus Instastories donde reveló la verdad de lo que ocurrió en el municipio de Regidor.

Según expuso la mujer, ella fue la encargada de enviar a la exacerbada fanática para alterar el orden en la presentación del vallenatero.

“Tengo que decirte algo. La vieja que te dijo HP en Regidor, yo te la mandé… Era la estrategia para tu nuevo álbum”, expuso Becerra.

Al darse cuenta de la situación, el intérprete de temas como Te empeliculaste y Que Dios te bendiga, se paró del sofá en el que se encontraba descansando y le dijo a María Alexandra “nombeeee sea seria Tata, te voy a fregar, nombre que estrategiaza esa, nombeeee mi amor, deja de estar mamandome gallo ahí”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente los seguidores de la pareja salieron a pronunciarse sobre la jugada que hizo la esposa de Peter Manjarrés, entre los que destacan: “Yo no me lo creo, más bien pienso que cuadraron con la señora y ahora salen con este cuento para quedar bien”; “salen con eso pa’ pasar pena nojoda”; “vamos a fingir todos que él no sabía y que era clarísimo que se trataba de una estrategia”, entre otros.

Con estas palabras, el cantante sugirió que el altercado podría formar parte de un intento de sabotaje en contra de su próximo proyecto musical.

El álbum, titulado La Jerarquía, tiene previsto su lanzamiento el viernes 28 de marzo, y Manjarrés ha estado promocionándolo activamente en sus redes sociales. En una historia de Instagram, el artista compartió un video en el que expresó: “Ahora ponen un video de una mujer diciéndome una mala palabra... ¿qué tiene que ver ese video si estamos ahora de fiesta con ‘La Jerarquía’? Ya eso es mala fe”.

Además, en un tono desafiante, agregó: “Ya me dijeron quién es el colega, ya me lo dijeron, bueno...”. El video fue acompañado por un texto que decía: “Esto es con música, con decencia y disciplina”.

Peter Manjarrés padeció de sobrepeso desde niño

En medio de una conversación con el programa Los Impresentables de Los 40 Colombia, el cantante confesó que desde muy pequeño padeció de sobrepeso y que luchó durante mucho tiempo para lograr perder esos kilos de más que lo atormentraban.

Todos en la ciudad estaban acostumbrados a comer en exceso, incluida su familia, que lo formó bajo esas condiciones. “Mi mamá me engordó a la fuerza, porque esa mentalidad de Valledupar hace años que allá todo el mundo era gordo. Si tú analizas, todos los cantantes de la nueva ola eran gordos”, confesó el cantante.

Los años pasaron y siguió teniendo un peso superior al que por salud debía tener, por lo que tuvo que recurrir a una intervención quirúrgica para ponerse una banda gástrica.

“Yo me coloco una banda gástrica, no me alcancé a hacer el slim, que es lo que se hace ahora, yo me puse una banda gástrica y bajé como 30 kilos”, precisó Manjarrés.