Entre lágrimas, la madre del colombo-israelí secuestrado por Hamas exigió a Petro más ayuda para su liberación: “Me preocupa su salud”

El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas atacó sin previo aviso o explicación alguna a los asistentes del festival de música Supernova, lo que dio inicio a una serie de enfrentamientos en la Franja de Gaza.

Integrantes del movimiento militante islamista secuestraron a varios de los asistentes, una de sus víctimas fue Elkana Bohbot, de 35 años, un ciudadano colombo-israelí, que, hasta hoy, permanece en poder del grupo terrorista. En marzo de 2025, Hamas divulgó un video en el que el colombo-israelí, en un deplorable estado, pidió a las personas que han sido liberadas revelar los actos de tortura a los que son sometidos.

El caso se dio a conocer a nivel nacional luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció en sus redes sociales que el connacional seguía retenido en Medio Oriente, por lo que se comprometió a ejercer presión diplomática para conseguir su liberación.

“Elkana Bohbot, es esposo de colombiana, padre de niño colombiano y a él le otorgué por ese hecho la ciudadanía colombiana, siendo ciudadano de Israel. Nunca ha sido solidario de ninguna violencia. Es rehén de Hamás en Gaza y espero que se pueda reencontrar con su hijo y esposa y vivir en Colombia felices, en el corazón del mundo y en el país de la belleza”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X en febrero de 2025.

Por su parte, Ruhama Bohbot, madre del joven, aseguró que tuvo la oportunidad de recibir pruebas de vida de su hijo, tras el cautiverio por parte del grupo terrorista. Según relató, el colombo-israelí se encuentra en muy mal estado, por lo que pidió su liberación y agradeció al gobernante de los colombianos por su intervención; sin embargo, solicitó mayores esfuerzos para lograr recuperar su libertad.

“Recibí una prueba de vida por parte de Hamas con ese video, se le ve muy mal se nota que no tiene las atenciones necesarias, tiene un hombro herido, me preocupa su salud (…) Agradezco al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber recibido la ciudadanía, me gustaría que pudieran hacer un poco más para que puedan liberar a mi hijo”, aseguró en diálogo con W Radio.

La mujer también dijo que habló con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el cual aseguró que estaba haciendo todo lo posible para recuperar a su hijo y a todos los secuestrados por Hamas.

“Habló conmigo, me dijo que estaba preocupado por mi salud porque tuve cáncer, Netanyahu me comunicó que estaba haciendo lo posible para liberar a todos los secuestrados”.

Incluso, defendió a Netanyahu de las acusaciones de genocida por parte de varios mandatarios, entre ellos el de Colombia. En su opinión, la presión y los ataques en la Franja de Gaza pueden ser una alternativa para detener la guerra y conseguir la liberación de su hijo.

“No creo que esté usando la guerra para afianzarse políticamente, creo que él no tenía otra alternativa, había pocas posibilidades de llegar a un acuerdo, creo que él vio que a través de la presión podría lograr algo”, afirmó, destacando los acuerdos entre Trump y Netanyahu como de gran valor.

Con preocupación, Rebecca González, esposa de Bohbot hizo énfasis en el mal estado de salud del hombre. “Mi esposo tiene algo en la cara, tiene edemas, tiene una inflamación, ¿qué le están haciendo?, ¿qué le dieron?”, expresó la mujer en conversación con Noticias Caracol.

Y agregó: “Los especialistas me dicen que él en este momento tiene una desnutrición en cuanto a proteína en su cuerpo y cuando llega a los niveles más altos de desnutrición en la sangre, hace edemas en sus piernas, en su estómago y muy probablemente también en el rostro. Mi esposo está sufriendo (…). Ese no es mi esposo, tiene los ojos hundidos”, relató al medio, entre lágrimas.