Tiktoker en San Andrés abrió debate sobre la identidad isleña: “No nos sentimos colombianos”

Nathalie Ramírez abre debate sobre la identidad de los isleños con Colombia - crédito @nathi_ramirez/IG

Un video de TikTok publicado por una joven sanandresana, llamada Nathalie Ramírez, ha generado un intenso debate sobre la identidad cultural del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La creadora de contenido, que frecuentemente comparte su amor por la isla y su vida cotidiana en la región, afirmó que no se siente colombiana y explicó las razones detrás de esta percepción, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

“Muchas personas del interior de Colombia se atacan cuando los sanandresanos o las personas de Providencia decimos que no nos sentimos colombianos. Pero hoy quiero contarles la razón histórica de este sentir y por qué no deberían tomarlo como un ataque o algo personal”, empezó indicando la joven en su video.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ubicado en pleno mar Caribe, el archipiélago de San Andrés se encuentra geográficamente más cerca de Centroamérica que del territorio continental colombiano. A pesar de ser una de las principales joyas turísticas del país, muchos isleños no sienten una conexión cultural con la nación a la que pertenecen oficialmente, según expresó la creadora de contenido.

Sanandresana explica por qué los isleños no se siente identificados con Colombia y abre un debate en las redes sociales - crédito nathi_ramirez91/TikTok

Este sentimiento, que ha sido expresado por diversos sectores de la población raizal, fue explicado en detalle por la joven tiktoker en un video que rápidamente se hizo viral. En su mensaje, destacó que los habitantes del interior de Colombia suelen molestarse cuando los sanandresanos manifiestan no sentirse colombianos, sin detenerse a entender las razones históricas y culturales de esta postura.

“Nosotros, los sanandresanos y las personas de Providencia y Santa Catalina, como archipiélago, nos adherimos a lo que era la Gran Colombia hace apenas 200 años, 200 años. Es lo que lleva San Andrés siendo parte de Colombia y antes de eso tuvimos un periodo de autonomía de otros más o menos 200 años, un periodo de autonomía en el que no estábamos brincando entre la corona española y la corona inglesa. Nosotros somos colonia inglesa, entonces por eso nuestro kriol, que es el idioma oficial de las islas, además del español, era el idioma que se hablaba aquí en las islas. Colombia llega con el español y lo impone. Y además de eso, nuestra religión era otra religión, era la religión protestante. Colombia trae el catolicismo. Nosotros teníamos unas costumbres culturales diferentes, comíamos cosas diferentes, nos relacionábamos entre nosotros de una manera muy diferente. Entonces por eso es que el isleño raizal no se siente colombiano y ese sentir hace referencia a la cultura colombiana en general, no hace referencia a nada más", explicó Nathali Ramírez en su video.

Además, recalcó que la ubicación geográfica del archipiélago refuerza el sentimiento de diferenciación con el resto del país. “Nosotros sabemos y tenemos muy claro que pertenecemos a Colombia como Estado, pero nuestra identidad cultural es distinta”, concluyó.

Las reacciones en TikTok y otras plataformas no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios mostraron empatía con la explicación de la tiktoker, otros argumentaron que Colombia es un país con una gran diversidad cultural y que el sentimiento de pertenencia no debería depender únicamente de la historia o la ubicación.

Isleña revela por qué los sanandresanos no se identifican del todo con Colombia - crédito @nathi_ramirez/IG

“De todas maneras, si vamos a hablar geográficamente, nosotros también estamos muy retirados de Colombia y hacemos parte de Centroamérica, no de Suramérica como el resto de Colombia. Entonces, esa es la razón histórica y geográfica por la que nosotros no nos sentimos colombianos, pero sabemos y tenemos muy claro que pertenecemos a Colombia como Estado“, puntualizó la joven.

El debate sigue abierto en redes sociales, con posturas divididas entre quienes apoyan el derecho de los sanandresanos a definirse culturalmente de manera diferente y quienes defienden una identidad nacional unificada para todos los colombianos.