Exparticipante del ‘Desafío 2019′ denunció que el Ministerio del Deporte le debe millonaria suma: “Estoy hasta aquí”

"Ninja", miembros de los Vallecaucanos en el Desafío 2019, denunció al Ministerio del Deporte en pagos por su participación en el programa Deportista Excelencia - crédito Caracol Televisión

En diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro hizo oficial que el Ministerio del Deporte tendría un presupuesto total de $464.365.817.578 millones de pesos, lo que representó un recorte aproximado del 70% con respecto a la inversión aprobada para 2024.

La decisión, tomada luego de que la reforma tributaria propuesta por el ejecutivo no fuese aprobada en el Congreso, trajo reacciones negativas de buena parte de los deportistas nacionales, que mostraron su preocupación por los problemas que esto podría acarrear de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A pocos días de que se conociera que la cartera no retuvo al equipo de trabajo del medallista olímpico Ángel Barajas, que ganó plata en París 2024, se suma una nueva denuncia, esta vez desde el karate.

Diego Lenis señaló que la entidad no le ha pagado el apoyo económico en lo corrido de 2025, y todavía le debe el dinero de su medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 - crédito La Red/Instagram

Diego Lenis, más conocido como Ninja durante su paso por el Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión, es considerado como uno de los karatecas más destacados de Colombia, habiendo alcanzado figuración en mundiales de la disciplina, así como en certámenes del ciclo olímpico como los Juegos Panamericanos.

Lenis ha participado de cuatro ciclos olímpicos y forma parte del programa Deportista Excelencia del Ministerio del Deporte, que apoya económicamente a los atletas. Sin embargo, en las últimas horas denunció públicamente que la entidad le viene incumpliendo con los pagos que debe recibir como parte del programa.

En diálogo con La Red, Lenis puso en evidencia la situación que atraviesa. “Cuando ganas una medalla, te pagan cierta cantidad de salarios mínimos por haberle ganado. Tú calculas más o menos cuánto dinero recibirás”, explicó.

Sin embargo, los constantes retrasos en los pagos ponen en riesgo su estabilidad económica, explicando que en más de una ocasión tuvo que poner de su bolsillo para pagar gastos que deberían correr por cuenta del Comité Olímpico Colombiano o de la misma cartera ministerial.

Diego Lenis denunció que el Ministerio del Deporte todavía no le pagó el dinero que ganó por su medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, celebrados en San Salvador - crédito @ninja.diego/Instagram

“Iniciando cada año se trazan tres y hasta cuatro meses para pagar el apoyo económico que somos parte del programa (...) tampoco no han pagado las medallas que hemos pagado en el ciclo olímpico. Apenas en 2024 nos pagaron Juegos Bolivarianos, que fueron en 2021. En marzo de 2025 no nos han pagado enero, febrero y marzo. Y no veo avance de que nos vayan a pagar”, comentó en la entrevista.

De acuerdo con sus cálculos, Lenis asegura que desde el Ministerio del Deporte le deben unos ocho millones de pesos de sus obligaciones mensuales en 2025, calculando con el valor del salario mínimo de 2024.

A esto se le suma el dinero al que se hizo acreedor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 cuando alcanzó la medalla de plata. “Estoy hablando de unos 13 o 14 millones de pesos”, comentó, dando cifras más o menos concretas, pues aclaró que hay otros factores que inciden para definir el monto final de los premios por una medalla.

Como contrapartida, las exigencias del programa hacia Lenis siguen a pesar de que el Ministerio presenta serias demoras en los pagos. “Igual te siguen exigiendo el pago de seguridad social, planes de entrenamiento, te hacen seguimiento... ¿Y el pago?. Alguno tiene que decir ‘hey, pónganse pilas’”, expresó, para justificar el por qué tomó la vocería ante esta situación.

Lenis comentó que era recurrente tener que invertir de su bolsillo para pagar viajes o inscripciones a certámenes del ciclo olímpico, denunciando falta de apoyo - crédito Caracol Televisión

Lenis también se quejó de que, durante los cuatro ciclos olímpicos en los que participó, más de una vez debió asumir de su propio bolsillo los costos de viajes e inscripción a competencias.

“Cada vez que ganamos un campeonato, ya con 35 años, 21 años con la selección Colombia, y siempre me toca poner plata para poder participar. Por la alimentación, por unos días de hotel (...) y estoy hasta aquí de pagar la inscripción para poder competir por mi país. Nos exigen resultados, pero no nos brindan el respaldo necesario”, concluyó.