Crisis en la entrega de medicamentos: criminales amenazan a adultos mayores con puñal en mano para sacarlos de la fila

La entrega de medicamentos en Calarcá, municipio del departamento de Quindío, alcanzó niveles alarmantes de inseguridad y desorden. Según denunció Jorge Triana, personero municipal, adultos mayores y mujeres han sido víctimas de amenazas con armas blancas mientras esperan en largas filas para recibir sus medicamentos. Este problema, que afecta principalmente a los usuarios de la Nueva EPS, se ha intensificado durante las noches y madrugadas, cuando las personas llegan con horas de anticipación para asegurar un turno frente a las instalaciones del operador logístico Discolmets S.A.S..

De acuerdo con las declaraciones de Triana, la situación derivó en un ambiente de intolerancia y violencia. “La falta de orden y convivencia está generando hechos de intolerancia inaceptables. Personas jóvenes, algunas armadas con elementos cortopunzantes, están amenazando a los más vulnerables para ganar puestos en la fila. Esto ha derivado en agresiones verbales y físicas, y pone en riesgo la vida y la dignidad de los usuarios del sistema de salud”, afirmó el funcionario. Además, subrayó que las condiciones precarias de espera agravan la problemática, ya que los usuarios no solo enfrentan demoras en la entrega de medicamentos, también actos de violencia e intimidación.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades locales han tomaron medidas para intentar controlar la situación. Según informó Triana, la Policía comenzó a realizar patrullajes y rondas preventivas en los puntos de dispensación de medicamentos. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para resolver el problema de raíz. Por ello, la Personería Municipal solicitó de manera urgente a Discolmets S.A.S. que implemente mejoras inmediatas en su logística de atención, con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega y garantizar la seguridad de los usuarios.

La crisis generó una creciente indignación entre los habitantes de Calarcá, que han utilizado redes sociales y medios locales para exigir soluciones estructurales. Los ciudadanos demandan una atención digna, oportuna y segura, especialmente para los adultos mayores, que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Las autoridades municipales, por su parte, están evaluando la posibilidad de implementar medidas adicionales para proteger a los usuarios y garantizar que puedan acceder a sus medicamentos sin poner en riesgo su integridad.

La situación en Calarcá pone en evidencia una problemática más amplia en el sistema de salud colombiano. La crisis en la entrega de medicamentos no solo afecta a este municipio, sino que refleja fallas estructurales en la prestación de este servicio esencial. La falta de organización, los tiempos prolongados de espera y la inseguridad en los puntos de dispensación son síntomas de un sistema que requiere reformas urgentes.

Pacientes de la Nueva EPS los más afectados

Es preciso mencionar que está situación no solo se presenta en el departamento de Quindío. Usuarios de regiones como Santander, Atlántico, Valle del Cauca e incluso la capital colombiana que están afiliados a la Nueva EPS, también se han visto afectados con largas filas y retrasos en espera de sus medicamentos. En la ciudad de Cali, por ejemplo, se ha visto adultos mayores durmiendo en la calle, equipados almohadas, cartones y comida para aguardar las extensas jornadas para poder acceder a procedimientos, citas con especialistas y la adquisición de medicamentos prescritos.

Otra paciente afectada en Santander declaró según Blu Radio: “El problema es que la Nueva EPS no autoriza la entrega de medicamentos. Primero me dijeron que era porque se les había acabado el contrato con la IPS. Después llamo a la IPS y me dicen que el contrato fue renovado, pero que tienen que esperar a que la Nueva EPS me autorice. Voy a la Nueva EPS y me dicen que no, que tienen que esperar que todavía no, que vuelva en 15 días hábiles que ya me daban la autorización”.