Carolina Cruz se refirió a la “propuesta indencente” que recibió a cambio de dinero: “Te equivocaste”

La presentadora de 'Día a día' relató en su pódcast una "propuesta indecente" que la tomó completamente por sorpresa - crédito @carocruzosorio/Instagram

La llegada de Carolina Cruz al primer plano de la farándula en Colombia llegó cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza de 1999. Representando al departamento de Valle del Cauca, deslumbró durante el certamen por su belleza y carisma, algo que ni siquiera se vio afectado cuando terminó en segundo lugar, detrás de Catalina Acosta.

Desde entonces se le abrieron las puertas de la televisión nacional y desarrolló su faceta como presentadora primero en el Canal RCN, y luego en Caracol Televisión, donde continúa hasta la fecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pero su paso por el reinado también fue objeto de rumores de todo tipo, debido a los nexos del narcotráfico con el certamen, ya fuese por imponer las candidatas o por ofrecerle dinero a estas para pasar tiempo con ellos, bajo la fachada de “empresarios”.

En su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la vallecaucana se refirió a la situación que desencadenó los rumores de que Carolina, así como otras figuras de la farándula nacional, eran pagadas por hombres poderosos del país para brindar servicios de acompañantes.

Dicha red, de acuerdo con los rumores, era manejada por una persona que se conoce bajo el seudónimo de Madame Rochy, bajo el cual se publicó el libro Las Prepago (2007) coescrito con Alfredo Serrano, en el que se detallaban los nombres de las figuras de la farándula que participaban de esta actividad, incluida Carolina Cruz.

La presentadora colombiana fue señorita Valle del Cauca y representó al país en Miss Universo de 1999 - crédito Señorita Colombia - Miss Colombia/ Facebook

En su pódcast, Carolina recordó que, años antes de dicha publicación, recibió una llamada en la que le proponían hacer un servicio de compañía, cuando era virreina Nacional y se dirigía a cumplir un compromiso para los organizadores del Concurso Nacional de Belleza.

“Me entra una llamada, yo contesto. ‘Hola Carolina, tú no me conoces, pero tenemos amigos en común. Mira Carolina, es que te estoy llamando porque yo tengo unos amigos, unos ejecutivos, empresarios que quieren salir contigo y si tienes algunas amigas para ver si quieren verse con estos empresarios, salir a comer, a bailar, dar una vuelta, si ustedes no quieren que nada pase, pues nada pasa y ellos les van a pagar por eso. ¿Cuáles serían tus honorarios?“, contó Cruz, añadiendo que las ”amigas” en cuestión eran candidatas del Reinado.

La presentadora y modelo caleña contó que por negarse a aceptar la propuesta, fue desacreditada en 'Las Prepago' - crédito Carolina Cruz Osorio/YouTube

Esa situación la dejó consternada y fue tanto su impacto, que su novio tuvo que parar el carro para averiguar qué era lo que le pasaba. “Me dio mucha rabia, pero sobre todo mucha impotencia. Me desdibuje tanto que mi novio tuvo que parar el carro en la carretera para preguntarme qué pasó”, recordó.

“Le dije: Mira, tú no sabes con quién estás hablando, te estás equivocando, no soy ese tipo de persona. ‘Pero cómo que no, si todas son igualitas, yo he salido con esta y con la otra’. No sé con quién has hablado tú, pero te equivocaste de persona y te pido el favor que me respetes”, terminó de decir.

Carolina mencionó que el hombre le advirtió “esto no se va a quedar así”. El episodio quedo ahí, hasta que salió el libro de Madame Rochi al mercado. “Muchos años después, resulta todo este tema del libro y resulta que esa era la persona que me había llamado ese día y me había dicho ‘te vas a arrepentir’”.

En 'Las Prepago', Madame Rochy señaló que Carolina Cruz estuvo visitando a Miguel Rodríguez Orejuela, en la despedida que se le organizó cuando abandonó la cárcel de Palmira para ser extraditado a los Estados Unidos. La modelo y presentadora negó dichos rumores en reiteradas oportunidades - crédito Fernando Llano/AP

Cabe señalar que en el libro se menciona que Carolina Cruz visitó en una ocasión a Miguel Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali cuando estaba recluido en la cárcel de Palmira.

“Me consta que Carolina estuvo en la cárcel de Palmira visitando a Don Miguel y de despedida y recuerdo ella le regaló una foto de rostro con una dedicatoria que decía ‘De Carolina Cruz para Miguel Rodríguez, con cariño’, que Don Miguel me mostraba con orgullo. Él jamás se desprendió de esa foto y debe acompañarlo en su prisión en la cárcel en Estados Unidos“, manifestó Madame Rochi en Las Prepago.

A lo largo de los años la modelo y presentadora negó estos señalamientos, y en el pódcast recordó el impacto que tuvieron en su madre. “Lo que más me dolía en ese momento era ver el dolor de mi mamá. Era indescriptible”, señaló.