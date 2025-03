No solo Francia Márquez: estos son los partidos que el Consejo de Estado dejó fuera del juego

Francia Márquez perdió la base jurídica de Soy Porque Somos tras el fallo del Consejo de Estado - crédito Ángel Cosme/Vicepresidencia

El escenario político en Colombia continúa moviéndose de manera vertiginosa en este periodo preelectoral. El Consejo de Estado emitió una nueva sentencia que deja sin personería jurídica a otro partido político, lo que generó un impacto significativo en la configuración de las alianzas de cara a los comicios de 2026. Esta decisión se suma a otras seis previas que afectaron a diferentes colectividades, alterando el panorama de los movimientos políticos que aspiran a competir en las próximas elecciones.

En esta ocasión, la colectividad afectada es Soy Porque Somos, el partido liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Según el alto tribunal, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en múltiples errores cuando otorgó la personería a este movimiento en 2023. En el fallo se argumentó que “las organizaciones políticas sin personería jurídica no pueden participar en coaliciones ni hacer adhesiones para inscribir listas de candidatos a corporaciones públicas”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Consejo de Estado emitió una nueva sentencia que deja sin personería jurídica a el partido de Francia Márquez - crédito Colprensa

Esto significa que el movimiento no contaba con los requisitos legales necesarios para funcionar como un partido político independiente y su participación en alianzas o inscripciones de listas fue irregular. Además, el Consejo de Estado recordó que “las candidatas Francia Márquez Mina y Dorina Hernández Palomino (hoy representante a la Cámara) aparecen inscritas por el partido Polo Democrático Alternativo”, lo que refuerza la invalidación de la personería del movimiento. Este hecho generó una gran controversia en el ámbito político, ya que deja a la vicepresidenta sin una plataforma propia para impulsar sus propuestas y proyectos.

La anulación de esta colectividad se suma a la de otras tres agrupaciones de izquierda que enfrentaron la misma suerte. Entre ellas se encuentran Independientes y Fuerza Ciudadana, partidos asociados a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, respectivamente. Ambos políticos manifestaron su interés en figurar como precandidatos presidenciales, por lo que la falta de reconocimiento oficial de sus partidos representa un obstáculo en sus aspiraciones.

También se une a la lista Todos Somos Colombia, liderado por la senadora Clara López, un partido que actualmente forma parte de Unitarios, una coalición de izquierda que se distanció del Pacto Histórico, pero que sigue respaldando al Gobierno de Gustavo Petro y tiene previsto participar en el “frente amplio”.

Federico Gutiérrez ve afectado su movimiento Creemos por irregularidades en sus procesos electorales - crédito Colprensa

Los efectos de las decisiones del Consejo de Estado no impactaron únicamente a sectores progresistas. Desde la derecha, Creemos, el partido del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Nueva Fuerza Democrática, fundado por el expresidente Andrés Pastrana, también se quedaron sin personería. En el caso de Creemos, el fallo señaló que “se incurrió en falsa motivación”, dado que la colectividad no participó en las elecciones al Congreso al no haber inscrito candidatos.

En cuanto a Nueva Fuerza Democrática, la sentencia argumentó que el partido no podía acogerse a la SU–257 de 2021 de la Corte Constitucional, la cual otorgó la personería al Nuevo Liberalismo, ya que “no tuvieron una relación de causalidad directa y efectiva con el derecho fundamental de participación de sus militantes, seguidores y directivos, pues se produjo en un contexto que no se aviene a la violencia sistemática, grave, insuperable, que correspondieron a lo sucedido por el partido Nuevo Liberalismo, circunstancias a las cuales se refirió la sentencia de unificación”.

Movimientos afectados enfrentan el reto de mantenerse en el juego político rumbo a las elecciones 2026 - crédito Registraduría Nacional

Con estas resoluciones, las colectividades afectadas enfrentan ahora un desafío considerable: buscar mecanismos para recuperar su reconocimiento y continuar vigentes en el panorama electoral. A menos de un año de los comicios legislativos y con la proximidad de las consultas presidenciales, los movimientos políticos afectados deben reconfigurar sus estrategias para mantenerse en el ajedrez político nacional y no perder visibilidad en la contienda electoral que se avecina.