Karen Sevillano vivió incómodo momento en San Andrés por un desconocido que le hizo una petición subida de tono: “Yo me alteré”

Karen Sevillano y el desafortunado momento que vivió con un hombre cuando le pidió una foto - crédito cortesía Canal RCN

La creadora de contenido y ahora presentadora del Canal RCN en la nueva temporada de La casa de Los famosos Colombia 2, Karen Sevillano, contó una experiencia bastante incómoda que le ocurrió en un viaje a la isla de San Andrés, a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La mujer comentó que se encontraba en un hotel junto a su pareja y algunos amigos, disfrutando de unos días de descanso. En un momento, cuando varios de ellos estaban compartiendo en una zona común del lugar, una joven se le acerca a la mesa y le pide si se puede tomar una fotografía con el hombre —al parecer extranjero— que la estaba acompañando, y que, sin conocer con certeza la información, ella diría que se trata de la hija.

En vista de que la presentadora del after del reality ya se había tomado varias fotos con otras personas, no le vio inconveniente y aceptó. Cuando el hombre se le acercó, le pidió que le tomara una foto: “Yo me acerqué a él, que estaba ahí, y entonces llega él y me dice que no, pero una foto bailando. Pero a ti, yo voy a... ¿Y vos? Ajá, ajá, entonces yo... Entonces él le dice: ‘Ay, hola, me hace una foto bailando’”.