Joven denunció que le operaron el pulmón equivocado en Cúcuta: “Duré cuatro días expectorando sangre”

Un nuevo caso de presunta mala praxis médica se registró en Colombia, según denunció ante medios de comunicación la víctima del caso. Se trata de Caleb Herrera, un joven de Cúcuta (Norte de Santander), que recurrió a la Clínica Medical Duarte por tener dificultades para respirar. Tras ser valorado, se le detectó una infección respiratoria en el pulmón izquierdo, afección que, al parecer, no fue abordada correctamente.

De acuerdo con el denunciante, que conversó con Noticias RCN, fue sometido a una intervención quirúrgica con ocasión de la infección que tenía, pero, presuntamente, el procedimiento que se realizó no fue el correcto: “Me operaron el pulmón equivocado”, aseguró el joven al medio citado.

Pues, según evidenció en documentos (historia clínica) que le fueron entregados por el centro médico luego de que saliera de la cirugía, el lavado broncoalveolar que necesitaba se realizó en el pulmón derecho y no en el izquierdo, donde tenía localizada la infección. El procedimiento en cuestión sirve para tomar muestras para análisis, para detectar, tratar y remover tumores, para controlar sangrados en las vías respiratorias y para detectar infecciones, según Medline Plus, el servicio informativo en línea de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El paciente aseguró que después de haber pasado por el procedimiento, empezó a sentirse mal y presentar dolores cercanos a los pulmones. Asimismo, afirmó que estuvo varios días con tos y escupiendo sangre. “Saben que tengo un problema en el pulmón izquierdo, pero aquí dice otra cosa. Aparte de eso, voy y me presento a la Clínica Duarte porque sigo con dolor en el pecho, y desde que salí de ahí he estado con síntomas extraños. Tengo dormida una parte del pecho y duré cuatro días expectorando sangre”, afirmó el denunciante al medio de comunicación citado.

No obstante, según el centro médico donde se llevó a cabo el procedimiento médico, los cirujanos intervinieron los dos pulmones.

Pero, el problema no termina ahí. De acuerdo con el ciudadano, los servicios de salud se le han negado en la clínica porque su EPS, Coosalud, ya no tiene convenio con el centro médico. Esto, como consecuencia de la intervención que hizo la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS en noviembre de 2024. “Me encuentro con la sorpresa de que no me están atendiendo porque terminaron contrato con ellos allá”, dijo.

En su momento, la entidad justificó la intervención con las “recurrentes” fallas en la prestación de los servicios por parte de la entidad promotora de salud, relacionadas con la asignación de citas médicas, la entrega de medicamentos, la identificación temprana del riesgo obstétrico, entre otros problemas. A esto se suma que no tenía inversión para respaldar la reserva técnica.

Cirujanos dejaron unas tijeras en el abdomen de una joven

Un caso similar de negligencia médica fue denunciado en mayo de 2024 en Colombia. Una joven venezolana que reside en Barranquilla (Atlántico) fue sometida a una operación y, tras finalizarla, unas los cirujanos olvidaron unas tijeras que quedaron alojadas entre dos órganos, que resultaron seriamente afectados. “El objeto, que fue dejado durante una cirugía realizada en Barranquilla, destruyó el intestino y parte del colon,” se lee en el reporte revelado por el medio regional Vanguardia.

Pese a que la ciudadana fue intervenida nuevamente para retirar el objeto, se le informó que debía pasar por otra operación para la reconstrucción del intestino y para ubicar un drenaje en su colon. Sus familiares y allegados tuvieron que recurrir a ayudas económicas por parte de la comunidad, puesto que no tenían recursos suficientes para sumir los tratamientos y procedimientos que requería la víctima.