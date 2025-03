Usuaria de Transmilenio se paró duro contra jóvenes que empezaron a fumar marihuana dentro de una estación

Además, algo que resaltaron los usuarios en redes sociales es que muy pocas personas en la escena defendieron a la mujer crédito: Colombia Oscura

En un acto que generó revuelo en redes sociales, una mujer que esperaba su transporte en una estación de Transmilenio, ubicada en la capital de Colombia, confrontó a un grupo de personas que consumía marihuana en el lugar.

Este hecho, captado en video por testigos, muestra cómo la ciudadana reclamó respeto a los fumadores y llamó la atención sobre el impacto de su comportamiento en los demás pasajeros.

En el polémico video circulado ampliamente, puede escucharse a la mujer decir: “Porque nosotros merecemos respeto, nosotros no somos marihuaneros pasivos porque esos son ustedes. Si quieren fumarselo, fume en otro lado, pero eso no se hace”. Su declaración subraya el conflicto entre el derecho individual al consumo de sustancias y el respeto hacia los espacios compartidos, un debate constante en la capital del país.

El suceso se dio mientras los pasajeros aguardaban su próxima ruta en un sistema de transporte que a diario moviliza miles de personas en Bogotá. De acuerdo con Infobae, la mujer no solo levantó su voz contra los individuos, sino que lo hizo ante la mirada de otros pasajeros que presenciaban la escena sin intervenir.

Un incidente entre pasajeros del sistema de transporte expone divisiones sobre hábitos individuales y convivencia en contextos urbanos saturados - crédito TransMilenio

La reclamación por el uso inadecuado del espacio fue correspondida por otro usuario, que en vista que los jóvenes empezaron a justificar sus acciones, les solicitó que se calmaran: “Eso es una falta de respeto, ¿no sabía? Sí”.

“Ah, pero con el pucho y el alcohol no dicen nada.”, “Totalmente, porque no se traban en sus casas, invite a todos esos amigos y se traban ahí tranquilamente”, “pa’esto si no hacen nada no pésimo servicio dentro de los articulados en las estaciones fuman toman y ustedes no hacen nada solo hacen subir el pasaje”, “En Bogotá la gente es tan hp que prefiere aguantarse el olor que hacer respetar sus derechos y espacios, ¿cuántos hay ahí que no puedan darse una mano y decirle sus verdades a esa parranda de vagos”, “Porque no le dieron un buen vergazo a la puta vieja metiche ganas de haber estado hay y darle uno bien dado en el hocico”, “Así quieren a la juventud, enmarihuanada, para que no piensen y resuelvan su vida, sino que otros en el Estado los subsidiarán como parásitos y adscritos a su ideología” y “Yo fumo yerba, pero fumar en Transmilenio?? Que hptas, ni los paisas con sus aberraciones hacen eso”, son solo algunos de los comentarios que usuarios escribieron en redes sociales.

Un accidente de tránsito ocurrido el martes 18 de marzo en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas una mujer adulta mayor y tres hombres. El siniestro se produjo cuando el conductor de una buseta perdió el control del vehículo, aparentemente debido a un problema de salud, lo que ocasionó un choque múltiple en la autopista Sur.

Choque bus en estación de Transmilenio provoca caos en la movilidad - crédito @BogotaTransito/X

De acuerdo con el reporte del medio, el conductor impactó contra un poste de luz y varios automóviles antes de detenerse. Aunque tres de los lesionados fueron dados de alta tras recibir atención médica, el conductor permanece hospitalizado debido a las lesiones sufridas durante el incidente.

El conductor, quien habría sido el principal afectado en el accidente, se encuentra internado en la clínica Medical, donde está siendo sometido a evaluaciones neurológicas. El hombre presenta un trauma craneoencefálico leve y está bajo el cuidado del equipo de neurocirugía del centro médico.

El doctor Henry Abaunza, profesional de la clínica, explicó al informativo CityTV que el paciente continúa en observación y se le están realizando estudios adicionales para determinar su evolución. “Continúa en valoraciones neurológicas por nuestro grupo de neurocirugía y con los estudios correspondientes”, señaló Abaunza. Según el pronóstico médico, si no se presentan complicaciones, el conductor podría ser dado de alta en un plazo aproximado de dos días.

El siniestro dejó cuatro lesionados y congestionó la movilidad. Expertos subrayan la importancia de controles médicos regulares para conductores de estas rutasTitulares narrativos - crédito @BogotaTransito/X

Además del conductor, otras tres personas resultaron heridas en el accidente. Según publicó Infobae, estas víctimas fueron atendidas por especialistas en neurocirugía, ortopedia y urgencias, quienes determinaron que presentaban politraumatismos en tejidos blandos. Tras ser evaluados, los tres lesionados fueron dados de alta pocas horas después del incidente, al no requerir hospitalización prolongada.