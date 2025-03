Mintrabajo tras caída de la reforma laboral: ‘Evita estallidos sociales’ y advierte sobre consulta popular

Decreto Reglamentario donde se establecen nuevas reglas para proteger a las personas que denuncian acoso sexual en su trabajo - crédito @MintrabajoCol/X

Durante las movilizaciones convocadas en el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro, la Comisión Séptima del Senado rechazó la reforma laboral, poniendo fin a su trámite legislativo.

Ante esta situación, el Gobierno apuesta por la consulta popular como una alternativa para validar sus iniciativas ante la ciudadanía.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al tema en una entrevista con Recap Blu de la emisora Blu Radio, destacando que estos cambios normativos son fundamentales para evitar escenarios de conflicto social en el país.

“Yo quiero evitar estallidos sociales. Estas reformas evitan estallidos sociales, pero la dinámica de la movilización no me compete a mí, yo estoy en el Gobierno, no soy dirigente sindical, social ni popular”, expresó Sanguino.

A pesar del revés en el Congreso, el ministro aseguró que confía en el respaldo ciudadano a través de la consulta popular.

“En democracia la incertidumbre es pan de cada día, pero también podemos ganar o no. A mí no me preocupa eso ni al presidente tampoco. Las movilizaciones de hoy son un indicador de que la gente no se va a dejar imponer una decisión caprichosa de ocho senadores de la República. Tranquilos, frescos”, afirmó.

Por otro lado, Sanguino desestimó el informe del Banco de la República que advertía sobre una posible reducción en el empleo formal como consecuencia de la reforma laboral.

“El supuesto estudio del Banco de la República es falaz, es sobre supuestos que tienen todos los cuestionamientos técnicos del mundo. El (estudio) de nosotros, el del observatorio de mercado laboral, nos indica que generamos 91.000 empleos anuales con esta reforma laboral”, enfatizó.

En medio de este panorama, la salida de Diego Guevara del Ministerio de Hacienda generó interrogantes sobre su relación con el concepto de impacto fiscal de la reforma. Sanguino negó cualquier vínculo entre ambos hechos.

“No sé, no lo he escuchado, no tengo ni idea. No hay impacto fiscal, es una falsedad para hundir una reforma que el país necesita”, declaró.

Horas después, Guevara confirmó su renuncia tras reunirse con el presidente Petro. Ahora, el Gobierno busca avanzar con la reglamentación de la reforma mediante decretos y la implementación de la consulta popular.

Petro anunció un paquete de medidas para implementar la reforma laboral a la fuerza

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió un nuevo revés en el Congreso luego de que la Comisión Séptima del Senado archivara oficialmente la reforma laboral con ocho votos a favor de su eliminación. Esta decisión confirmó lo que ya se anticipaba en el debate legislativo.

En respuesta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Ejecutivo expedirá nueve decretos reglamentarios para implementar algunos puntos de la reforma. Sin embargo, aclaró que su contenido no será revelado hasta que sean revisados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

“Nosotros daremos a conocer el contenido de los decretos una vez pasen por la revisión de la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República”, explicó en una rueda de prensa.

Sanguino criticó la postura de los senadores que apoyaron el archivo de la reforma, asegurando que el proyecto tenía como propósito mejorar los derechos laborales en el país. “Nosotros estamos listos para desmontar una por una las falacias que se han esgrimido contra una reforma tan necesaria para profundizar la democracia en Colombia y para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó.

El ministro también señaló que la votación en contra de la iniciativa refleja la verdadera postura de algunos sectores políticos frente al proyecto de gobierno de Petro. Por ello, reiteró que la consulta popular anunciada por el presidente será la vía para que la ciudadanía decida si respalda o no las reformas propuestas.

“Cuando radicaron una ponencia de archivo firmada por dos senadores que no eran ponentes, era porque nos estaban mostrando los dientes y pelando el cobre (...) Esto estaba cantado y por eso anunciamos desde antes de esta votación la consulta popular”, concluyó Sanguino tras el hundimiento de la reforma en el Senado.