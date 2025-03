Mayor retirado, viral en redes sociales, envió mensaje a Petro: “No es ningún oficial, ni de Simón Bolívar, ni de Colombia. Usted es un guerrillero”

El mayor retirado Germán Rodríguez, más conocido como el 'comandante de la verdad' desde que inició como influenciador, le envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro - crédito cortesía.

Luego de que finalizara la jornada de protestas del 18 de marzo de 2025 —que incluyó un polémico discurso por parte del jefe de Estado, Gustavo Petro, en el que dedicó fuertes mensajes contra sus opositores—, Germán Rodríguez, un mayor retirado de la Infantería de Marina que se ha vuelto viral en redes sociales por su posición en contra del Gobierno, le envió una contundente respuesta.

Durante su pronunciamiento, el mandatario se catalogó así mismo como “el último Aureliano” —del libro Cien años de Soledad—, así como un “oficial de Bolívar” y un reivindicador “del mensaje justiciero”, porque “aquí sabemos quién en Bolívar y Antonio Nariño y aquí sabemos qué es luchar por la libertad y la República, porque no existe —como decía Platón— sin los designios democráticos del pueblo”.

Entonces, Rodríguez, también conocido como ‘el comandante de la verdad’ en las plataformas digitales, respondió al presidente Petro para decirle que no había luchado en nombre de Simón Bolívar.

“Gustavo Petro, usted no es ningún oficial, ni de Simón Bolívar, ni de Colombia; carece de los valores y principios para serlo. Yo, en cambio, seré un soldado de Colombia hasta el último día de mi vida. Usted es y seguirá siendo un guerrillero. El que es, nunca deja de serlo”, comentó en sus redes sociales.

Mayor retirado del Ejército Germán Rodríguez le contestó a Petro - crédito @GermnAndrs92683/X

De hecho, a través de un video, el mayor retirado desenvainó su espada oficial para afirmar que sí tenía méritos para decir que había servido al país.

“Este es un mensaje para Gustavo Petro en nombre de toda la reserva militar y policial. Le presento mi espada, la espada de un oficial con honor que, a diferencia suya, yo no me la robé. Me la entregó el Estado colombiano, el pueblo de Colombia, después de varios años de estar en una escuela de formación militar. Así que no vuelva a decir jamás que usted es un oficial, ni de Bolívar, ni de Colombia, ni de nada, porque esto le queda a usted muy grande”, comentó.

El influenciador afirmó también que el presidente Gustavo Petro “carece de lo que nosotros sí tenemos: lealtad, veracidad, honestidad, pero sobre todo honor. Y hay una diferencia entre usted y nosotros. Mientras nosotros arriesgábamos la vida por liberar secuestrados, ustedes arriesgaban la vida por secuestrar”.

Petro reafirmó su pertenencia al M-19 y afirmó que "no hablaba carreta" - crédito Colprensa

Explicó que en el pasado Gustavo Petro, al pertenecer al M-19, hecho que reafirmó en la jornada de protestas, del que dijo que por pertenecer “no hablaba carreta”, en cambio, había arriesgado la vida por “extorsionar”, a cambio de liberar, de luchar en favor de la libertad en el país.

“Mientras nosotros arriesgábamos la vida por liberar a Colombia de las extorsiones, ustedes arriesgaban la vida por extorsionar. Así que no se compare con nosotros. Repito, usted no es un oficial y nunca lo va a ser. Yo siempre voy a seguir siendo un soldado de Colombia hasta el último día de mi vida. Entonces, no sé por qué a usted le duele que le digan guerrillero Petro. El que es no deja de serlo. Y si a usted le duele, es porque en su conciencia tiene algo que no lo deja dormir en las noches”, concluyó.

Las frases más polémicas de Gustavo Petro en su discurso, en marcha del Gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a la ciudadanía para que se movilice en defensa de la reforma laboral y otros proyectos de su gobierno. Durante su intervención, el mandatario no solo defendió sus políticas, sino que también lanzó fuertes críticas contra diversos sectores políticos y administrativos, incluyendo al Congreso y a la administración local de Bogotá.

En sus declaraciones, Petro calificó de “vendidos” a los congresistas que se oponen a sus iniciativas y aseguró que “el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza”.

El presidente de la República, durante las movilizaciones del 18 de marzo de 2025, se despachó contra los mandatarios locales - Presidencia

En otro momento de su intervención, Gustavo Petro arremetió contra los congresistas que han obstaculizado la aprobación de la reforma laboral y otras iniciativas legislativas de su gobierno. El presidente calificó a estos legisladores como “vendidos” y afirmó que “no son seres humanos”. Estas declaraciones se suman a una serie de críticas que Petro ha dirigido al Congreso en los últimos meses, en medio de un clima político marcado por la polarización.

Como ya es habitual en sus discursos, Gustavo Petro recurrió a referencias literarias para transmitir su mensaje. Según consignó Semana, el presidente evocó la obra de Gabriel García Márquez, mencionando que “los pueblos de Macondo se salvan cuando caen las mariposas amarillas”. Petro utilizó esta metáfora para señalar que Colombia está en un momento crucial, al que describió como “una segunda oportunidad” para superar las desigualdades históricas.