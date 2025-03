Comisión segunda de la Cámara aprobó propuesta para cambiar el escudo de Colombia: qué tendría de diferente

El líder colombiano expone su perspectiva en tiempos cruciales para el país. Un llamado a enfrentar desafíos sociales con equidad y justicia. La búsqueda de un cambio duradero sigue su curso - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr / @petrogustavo / X

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca modificar el lema del escudo nacional de Colombia a “Libertad y Orden Justo”.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Gustavo Petro a través de la bancada del Pacto Histórico y contó con una votación de 8 a 3 a favor, con muy poca oposición.

Ahora, el proyecto pasará a su segundo debate en la plenaria de la Cámara, donde se definirá si avanza en su trámite legislativo. La propuesta busca realizar un cambio simbólico en uno de los emblemas nacionales, argumentando que el nuevo lema refleja mejor los principios de equidad y justicia.

La iniciativa legislativa cuenta con 10 artículos y es de autoría de la representante Cha Dorina Hernández, del Pacto Histórico. Según sus promotores, la adición de la palabra “Justo” al lema actual responde a la necesidad de reforzar el compromiso del Estado con la justicia social y la igualdad.

Este proyecto fue radicado tras ser encomendado a la congresista por el presidente Gustavo Petro. Según lo informado por la Comisión Segunda, esta modificación responde a la intención del mandatario de incluir el concepto de “justicia” como un elemento central en los valores que representa el escudo nacional.

Además, algunos congresistas han señalado que el escudo requiere otras actualizaciones, como la eliminación de referencias a Panamá y la inclusión de San Andrés y Providencia.

De acuerdo con la Comisión Segunda, este cambio busca alinear los valores nacionales con las prioridades de la administración de Petro, que ha puesto un fuerte énfasis en la justicia como pilar de sus reformas.

La oposición se pronunció: “No tiene futuro”

El proyecto ha suscitado un fuerte debate en el Legislativo. Luis Miguel López, representante del Partido Conservador, manifestó su desacuerdo y criticó que el Congreso esté discutiendo este tipo de iniciativas en lugar de enfocarse en problemas más urgentes del país.

“No tiene futuro. Qué lástima que estemos discutiendo estos proyectos cuando hay tantos problemas en Colombia”, afirmó López.

El representante del Partido Conservador criticó la propuesta y la calificó como un proyecto sin futuro - crédito Luis Miguel López/X

El congresista también señaló que el proyecto tiene un trasfondo ideológico. “La verdad es que sí hay un fondo ideológico y político. Quieren poner una retórica, tener un discurso, cambiar el lema de nuestro escudo. Cuando uno va a buscar el significado de ‘orden justo’, no existe”.

Además, cuestionó la prioridad que el Gobierno le ha dado a esta propuesta: “Nos ponen a discutir sobre esto y no sobre los problemas reales del país. Es una lástima que haya pasado este proyecto en primer debate, pero esperamos que se hunda en la plenaria de la Cámara o, en su defecto, en el Senado”.

Alejandro Toro, congresista del Pacto Histórico, defiende la reforma

Por otro lado, Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico y defensor del proyecto, aseguró que el cambio no solo tiene que ver con la inclusión del concepto de “orden justo”, sino con otros aspectos históricos y simbólicos del escudo.

“Estamos muy alegres porque tuvimos una gran discusión en la Comisión Segunda, incluyendo a los opositores del proyecto”, señaló Toro.

El congresista del Pacto Histórico defendió la reforma y aseguró que el escudo necesita cambios más allá del lema - crédito Colprensa

El parlamentario también explicó que la reforma no se limita al lema, sino a otros aspectos del escudo nacional: “Este es un escudo que tenemos que modificar, no solo por el tema del lema. En el escudo actual aparece Panamá, pero no aparecen San Andrés y Providencia. No es un asunto estético, es un asunto de fondo para un país que necesita reflexionar sobre si el orden debe ser justo o no. Consideramos que sí”.

Asimismo, indicó que la propuesta busca cuestionar el concepto de “orden” en la historia política:

“Con la palabra ‘orden’, muchos gobiernos han cometido inclusive genocidios. Casi todos los políticos dicen ‘voy a poner orden en la casa’ y eso muchas veces ha significado lo que hicieron el fascismo o el nazismo”.

Uno de los puntos que había generado preocupación era la actualización de documentos oficiales, ya que el proyecto establece que papeleo, banderas y símbolos nacionales deberán ser modificados con el nuevo lema.

La iniciativa busca cambiar el lema a "Libertad y Orden Justo", además de otros ajustes simbólicos - crédito Juan Cano/Presidencia - Infobae

Sin embargo, tras la discusión en comisión, se definió que ese proceso se hará con base en principios de austeridad, evitando gastos innecesarios en el cambio de material ya impreso.

Para que esta modificación se haga realidad, el proyecto deberá superar cuatro debates en el Congreso. Ahora pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera una nueva discusión con posiciones encontradas.

En caso de ser aprobado, deberá seguir su trámite en el Senado de la República, donde la oposición confía en que no tendrá los votos suficientes para ser aprobado.