La Abuela reaccionó al supuesto romance de su hijo y la modelo trans Sofía Avendaño al salir de ‘La casa de los famosos’: “Quiero nietos”

En la noche del domingo 16 de marzo, se dio a conocer que La Abuela fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025, después de varias semanas en las que le pedió al público que la ayudaran a salir del programa.

Después de esto, la creadora de contenido ha estado en varias entrevistas en donde ha reaccionado a las situaciones que pasaron en el exterior durante el tiempo que estuvo en el reality.

En un diálogo para Buen Día, Colombia, de RCN, la exparticipante reaccionó a un video en el que la modelo tras Sofía Avendaño bromea y asegura que mientras La Abuela estaba encerrada, ella enamoró a su hijo Daniel Badillo.

“¿Te imaginas yo de nuera de La Abuela? Cuando ella salga, le voy a decir que su hijo me llamó ‘transformer’ y resulta que lo enamoré y me volví su novia… No, mentiras”, dijo entre risas Sofía, mientras recordaba un roce que tuvo con Daniel hace unos días.

Ante las palabras de Avendaño, La Abuela inicialmente se mostró en contra de la unión, pero luego aseguró que siente aprecio por la paisa. “Ay, no, no… yo quiero nietos y ella no puede tener, pero me cayó muy bien cuando la conocí”, dijo la recientemente eliminada del programa.

Cuando su hijo tuvo el problema con Sofía, decidió enviarle rosas y un peluche, un gesto que la modelo trans compartió en redes sociales y que La Abuela celebró, ya que considera que su hijo “es un caballero” sin necesidad de involucrarse sentimentalmente con ella. “Esto es normal, mi hijo es un caballero, él nunca trataría mal a nadie”, añadió.

El comentario del hijo de La Abuela a Sofía

El tenso intercambio entre Sofía y Daniel, se volvió viral en redes sociales tras un en vivo en TikTok. Durante la transmisión, que reunió a más de mil espectadores, la modelo paisa confrontó al joven por comentarios que consideró ofensivos hacia su identidad como mujer trans.

El incidente ocurrió cuando Sofía, quien fue la primera eliminada del reality, participó como invitada en el en vivo organizado por Daniel. En medio de la conversación, la modelo aprovechó la oportunidad para reclamarle directamente por haberse referido a ella como “Transformer” en una ocasión anterior.

Según explicó Sofía, el comentario se dio en el contexto de una pregunta dirigida a otro exparticipante del programa, Marlon Solórzano, sobre si este se había sentido atraído por ella.

“Hay un video en donde está diciendo que ‘El transformer’, cuando se preguntaban a Marlon si yo le gustaba a él, tú decías: ‘él que se cambió tal cosa’, tú lo dijiste”, expresó Sofía, visiblemente molesta, durante la transmisión.

Ante el reclamo de Sofía, Daniel admitió haber utilizado el término y trató de justificar su elección de palabras. “Sí, perdón, yo lo dije, o sea, pero yo lo dije por la palabra ‘Trans’, y yo dije ‘Transformer’, es como una palabra coloquial, si es grosera y tal, pero fue por modo de recocha”, explicó el joven, utilizando el término “recocha” para referirse a una broma o comentario informal.

Sin embargo, la explicación no convenció a Sofía, quien respondió con firmeza y dejó claro su descontento. “Yo también le puedo sacar chiste y recocha a las vulnerabilidades que tú y tu familia han pasado, ¿le gustaría que yo lo hiciera en público?, y me burlara, yo puedo hacer muchos chistes sobre eso", dijo Avendaño.

Aunque Daniel intentó explicarle a Sofía que el comentario fue un error que en su momento pensó que era cómico, la modelo se la fue en contra por un comentario adicional en que él decía que por ella ser Tras, seguía siendo un hombre, “ese comentario a qué viene”, cuestionó Sofía.

Debido al fuerte problema que protagonizaron hace un par de semanas, Daniel decidió aceptar su error y pedirle perdón públicamente a la modelo y regalarle un ramo de rosas y un peluche que ella después posteó en su cuenta de Instagram.

Daniel aclaró rumores de su relación con Sofía

Después de haberse conocido que el hijo de la abuela había enviado el regaló a la modelo, los comentarios de los internautas no tardaron en involucrarlos sentimentalmente, por lo que Badillo tuvo que salir a aclarar que la de la ideal del regalo fue Sofía.

“La que me dio la idea fue Sofía, que pa’ que la comunidad que yo no era homofóbico ni nada de eso, eso eran como unas disculpas… yo hice eso, en forma de disculpa, y ya mucha gente saliendo por ahí y sacando noticias de que estoy saliendo con ella”, dijo el hijo de La Abuela asegurando que su gesto solo estuvo enfocado en pedir perdón.