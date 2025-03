Experto en drones en Cúcuta denuncia aterrador plan del ELN: quieren que construya transporte para sus atentados y ataques

El ELN presionó a un experto colombiano para modificar drones con fines militares - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

Un experto en drones de la región de Cúcuta denunció que fue blanco de un intento de reclutamiento por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según su testimonio, el grupo armado ilegal lo estuvo persiguiendo para que capacite a sus miembros en el manejo de aeronaves no tripuladas y, potencialmente, las modifique para usos bélicos. Ante la gravedad de la situación, el afectado decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató en Noticias Caracol que desde hace varias semanas ha estado escapando del acoso del grupo guerrillero. Según su testimonio, todo comenzó cuando se encontraba realizando trabajos en zonas rurales de Cúcuta, donde fue interceptado por individuos que se identificaron como miembros del ELN.

Un profesional de Cúcuta vive bajo constante acoso del ELN - crédito Europa Press

“Estábamos realizando unos trabajos en zonas rurales de Cúcuta y ahí nos llegaron cuatro hombres en dos motos, en el cual se presentaron que eran del ELN y que requerían, una cita conmigo en Campo Dos”, narró el experto. Al ser consultado sobre si acudió a la reunión que le exigieron, su respuesta fue contundente: “No, no. Obviamente no asistimos”. Sin embargo, esto no detuvo los intentos del grupo armado por contactarlo y presionarlo para que colaborara con ellos.

El denunciante ha trabajado por más de una década en el diseño de drones con aplicaciones específicas en el sector agrícola. Su conocimiento en la materia es fundamental en tareas como la fumigación de cultivos y la implementación de drones para el tendido de redes eléctricas sin necesidad de recurrir a la tala de árboles.

Su experiencia y habilidades lo convirtieron en un objetivo para el ELN que, según él, busca utilizar drones con fines militares. A través de constantes llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, el grupo armado intenta persuadirlo para que trabaje con ellos. “Han sido constantemente llamadas, mensajes por WhatsApp, amenazando”, afirmó el experto, reflejando su temor ante la insistencia del grupo insurgente.

Las solicitudes del ELN incluían drones con capacidad de hasta 30 kilos - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es el propósito para el cual el ELN quiere los drones. De acuerdo con la víctima, los guerrilleros son explícitos en sus intenciones de modificar los dispositivos para transportar explosivos. “Lo que quieren es que les podamos construir un dron en el cual puedan llevar varios dispositivos o explosivos, como ellos lo dicen”, explicó.

En los mensajes que recibió, se incluyen especificaciones técnicas sobre lo que el grupo armado busca. Inicialmente, le solicitaron desarrollar un dron agrícola con capacidad de carga de entre 10 y 30 kilos, una característica que, según el experto, haría viable su uso con explosivos u otros artefactos de guerra.

Ante el riesgo que representa esta situación, el afectado decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía, entidad que ya inició las respectivas indagaciones. Desde la institución, se confirmó a Noticias Caracol que el caso está en proceso de investigación y que se están tomando las medidas necesarias para esclarecer los hechos y proteger la seguridad del denunciante.

El grupo guerrillero buscó convertir tecnología agrícola en armas - crédito Colprensa

El uso de drones en actividades ilegales no es un fenómeno nuevo en el país, pero este caso evidencia la sofisticación que grupos como el ELN están buscando para fortalecer sus capacidades operativas. La denuncia también pone en evidencia la vulnerabilidad de los profesionales altamente capacitados en tecnología, quienes pueden convertirse en objetivos de grupos criminales.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, el denunciante sigue bajo amenazas y con la incertidumbre de lo que pueda suceder. “No sé hasta dónde puedan llegar, pero temo por mi vida”, concluyó, haciendo un llamado a las autoridades para que refuercen su seguridad y actúen con celeridad en el caso.