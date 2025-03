Shakira se llevó un susto en pleno concierto de su gira mundial en Argentina: le lanzaron un objeto y así reaccionó ella

Así fue la reacción de Shakira después de que sus fanáticos le lanzaron un objeto en pleno concierto - crédito @shakira/Instagram - @ThePopStage/X

La cantante barranquillera Shakira continúa consolidando su éxito mundial con su gira Las mujeres ya no lloran, que ha cautivado a miles de fanáticos en América Latina.

Los días 7 y 8 de marzo, la artista ofreció dos espectáculos memorables en el estadio Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, donde más de 30.000 personas corearon cada una de las 30 canciones de su repertorio. Sin embargo, un incidente inesperado durante una de las presentaciones se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

Mientras Shakira salía del escenario desde una plataforma que la descendía de la tarima y saludaba al público, un fanático lanzó lo que parecía ser una bandera, la cual impactó directamente en su rostro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar del inesperado incidente, Shakira mostró su profesionalismo y carisma, sonriendo y recogiendo la bandera, lo que provocó el aplauso del público - crédito @ThePopStage/X

A pesar de lo sorpresivo del momento, la reacción de la cantante fue aplaudida por su profesionalismo y carisma: lejos de molestarse, sonrió, recogió la bandera, lo que generó aplausos en el estadio.

El incidente con la bandera no pasó desapercibido en redes sociales. El video del momento se volvió viral en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios destacaron la actitud de la cantante al manejar la situación. Algunos alabaron el riesgo que implican este tipo de gestos impulsivos por parte del público, mientras que otros elogiaron la conexión de la artista con sus seguidores.

“Al parecer es una bandera, no lo hicieron con mala onda, pero deben parar de lanzar cosas al escenario”; “No da risa, así mismo le pueden tirar botellas o cualquier cosa que la lastime”; “Faltas de respeto”; “Pobre Shaki, ¿por qué hacen eso?”; “Qué grosería”; “Vaya susto se lleva la pobre. No entiendo a la gente que se dedica a lanzar cosas al escenario, pueden hacer daño al artista”; “Pero si no fuera por eso ni nos damos cuenta”; “La gente sí es grosera, me parece sabotaje esta acción”, son algunas de las reacciones en las plataformas digitales.

El video del incidente fue ampliamente comentado en plataformas digitales donde los usuarios expresaron preocupación por el gesto impulsivo del fanático y el riesgo que implica lanzar objetos al escenario - crédito cortesía - Ocesa: @sr_villarreal

Aunque el impacto de la bandera cubrió por completo el rostro de la cantante y la hizo tambalearse por un instante, Shakira continuó con el espectáculo sin mayores inconvenientes.

Además de ese momento en el escenario en Argentina, la cantante barranquillera ha enfrentado una serie de problemas inesperados durante su gira mundial. La artista ha tenido que lidiar con imprevistos en sus presentaciones en vivo, que van desde caídas hasta fallos técnicos, todos han sido recibidos con humor tanto por ella como por sus seguidores.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en Río de Janeiro, Brasil, donde la intérprete de Ojos así sufrió un fallo técnico que dejó el escenario sin sonido mientras interpretaba esta emblemática canción. En lugar de detenerse, la artista siguió adelante con su actuación.

Shakira ha brindado icónicos momentos durante su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' - crédito @shakira_fanslobas/Instagram

Otro incidente inesperado se produjo cuando su micrófono en forma de loba se rompió y cayó al suelo. Este momento permitió a los asistentes confirmar que la cantante estaba cantando en vivo, sin recurrir al uso del playback que muchos artistas emplean en sus presentaciones.

Un episodio similar ocurrió durante la interpretación de Empire, una de las canciones en inglés que forma parte de su setlist de 30 temas. Al intentar apoyar el micrófono para tocar la guitarra eléctrica, la artista terminó con el soporte del micrófono en la mano, sin perder la compostura siguió adelante con su presentación.

A pesar de estos contratiempos, Las mujeres ya no lloran es un recorrido por la carrera musical de Shakira, desde sus éxitos más recientes hasta los clásicos que marcaron su trayectoria. El repertorio incluye temas icónicos como Hips Don’t Lie, La Tortura, Monotonía, Te Felicito, La Bicicleta y Ojos Así, combinando lo mejor de su música en español e inglés.

Shakira ha enfrentado contratiempos en su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ - crédito Rs Fotos

La producción del espectáculo de la gira destaca por su puesta en escena, que incluye múltiples cambios de vestuario diseñados por casas de moda de renombre como Versace, Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne. Además, la cantante luce exclusivos brazaletes de Tiffany & Co., con diamantes y grabados personalizados.