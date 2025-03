Abogado de la familia Arrieta arremetió contra defensa de Daniel Sancho: la indemnización no ha sido pagada

Los abogados de Daniel Sancho y la familia Arrieta se han enfrentado en varias ocasiones - crédito EFE

Mientras Daniel Sancho cumple con la condena de cadena perpetua que ordenó un juzgado de Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, en España sus padres, abogados y un documental sobre el crimen siguen dando de que hablar.

En primer lugar, su madre, Silvia Bronchalo, rompió el silencio para desligarse por completo de su defensa, que es liderada por los abogados Marcos García Montes y Carmen Balfagón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, el estreno de Receta para un asesinato, un documental en el que MAX expone detalles inéditos del caso, provocó que Nilson Domínguez, un venezolano que afirma haber recibido propuestas de dinero por parte de Rodolfo Sancho, padre del confeso asesino, para declarar en contra del colombiano, prometió exponer audios del actor.

Los abogados del español confian en que su cliente pueda ser trasladado a su país - crédito EFE

Debido a esta situación, y que los abogados de Sancho han interpuesto un recurso con el que buscan que su defendido sea trasladado a España, el jurista Juango Ospina, representante de la familia Arrieta, habló para El programa de Ana Rosa, en el que reveló que el pago de la indemnización sigue sin registrarse.

Cabe recordar que, además del tiempo en prisión, Daniel Sancho debe abonar 112.000 euros (alrededor de 500 millones de pesos) a los padres de Edwin Arrieta, lo que sería clave para que en el futuro la justicia tailandesa considere permitir que el asesino sea trasladado a España.

Ospina indicó que no buscarán que la condena sea modificada a pena de muerte, y aunque no era la postura inicial del equipo legal, ha desistido de solicitar el cambio por las creencias religiosas de los padres del cirujano.

“Todo son matices jurídicos y es bueno que lo podamos explicar. Hace unos meses, interpusimos un recurso de apelación contra la sentencia solicitando que se impusiera la pena máxima, recordando que quede permutada en cadena perpetua. La familia Arrieta busca esa cadena perpetua y espera, que no ha llegado, ese hipotético perdón por los hechos que tuvieron lugar”, declaró Ospina.

Ospina no cree que la familia de Sancho pague la indemnización - crédito Europa Press

A pesar de que los padres de Edwin Arrieta afirman no tener ningún sustento y durante el juicio mostraron con pruebas que eran apoyados económicamente por el cirujano, Juango Ospina reveló que les ha aclarado que lo más probable es que la familia de Sancho no pague el dinero ordenado por el juzgado de Tailandia.

“No se ha producido esa indemnización. Siempre le he dicho a la familia que no creo que vaya a llegar. O nunca o al menos no en los próximos días o meses, ya que la posición de la familia ha sido confrontar a la acusación y referirse a esa teoría de la conspiración”, explicó el jurista.

Los señalamientos de Ospina contra Montes y Balfagón se registran debido a que los abogados del confeso asesino insisten en que Daniel Sancho fue engañado durante el proceso y que en realidad se trató de un asesinato accidental.

El español confesó haber cometido el crimen y semanas más tarde cambió su versión - crédito EFE

Descartando que vaya a haber un pronunciamiento sobre el pago de la indemnización, Carmen Balfagón, abogada de la familia Sancho, indicó que la prioridad es defender a Rodolfo Sancho de las acusaciones del ciudadano venezolano.

“Lo único que podemos decir es que tendrá que demostrarlo todo ante el juez”, declaró Balfagón, que no descartó que su defendido vaya a demandar a Domínguez por el delito de revelación de secretos.

Esta acusación se registraría debido a que el caso entre el español y el venezolano está abierto, y la exposición de las pruebas en redes sociales por parte del latino serían un comportamiento indebido.

“Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”, se lee en el tercer apartado del artículo 18 de la Constitución Española