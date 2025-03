Germán Vargas Lleras también criticó la convocatoria de una consulta popular: “Petro nunca ha gobernado”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa y Juan Cano/Presidencias/Flickr

El presidente Gustavo Petro anunció la noche del 11 de marzo de 2025 que convocará a una consulta popular para que los ciudadanos decidan el futuro de dos proyectos clave: la reforma laboral y la reforma al sistema de salud.

Esta decisión se dio a conocer tras la firma de la ponencia de archivo de la reforma laboral por parte de ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado, lo que prácticamente selló el destino de la iniciativa, bloqueando su avance en el Congreso.

Dicho anunció ha provocado todo tipo de comentarios en contra de lo planteado por el primer mandatario colombiano. En el grupo que tiene reparos con respecto a la consulta popular se encuentra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Petro nunca ha gobernado”, aseveró en su mensaje el líder político del partido Cambio Radical.

El político criticó la convocatoria a la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, señalando que “una vez más, Petro amenaza el Estado de derecho”. En su publicación de X, Vargas Lleras añadió que, tras su confrontación con la Corte Constitucional la semana pasada, ahora el presidente se enfrenta al Congreso de la República.

El exvicepresidente expresó que la reciente ponencia negativa de la reforma laboral presentada por la Comisión Séptima del Senado fue vista por Petro como “una traición al ‘cambio’”.

Germán Vargas Lleras lanzó fuertes críticas a Gustavo Petro por su propuesta de una consulta popular

De igual manera señaló que el presidente opta por “la amenaza de convocar una consulta popular, como si el disenso se resolviera por la vía de la presión callejera o el chantaje plebiscitario”. En sus declaraciones, Vargas Lleras destacó que el constante llamado a “ir a la calle” solo contribuye a profundizar la polarización en el país. Aseguró que este no puede ser el camino en una República que debe regirse por el equilibrio de poderes, advirtiendo que fomentar la confrontación no es adecuado para la estabilidad institucional.

A lo anterior agregó que “cuando todo se hunde, cuando no hay dinero ni siquiera para el pago de la salud, cuando no se pagan las cuentas del Estado, cuando éste está quebrado; lo más cómodo es dejar de gobernar y entrar desde ahora en modalidad elecciones”.

Germán Vargas Lleras afirmó que “Petro nunca ha gobernado. Desde el primer día vive en agitación política y ahora arrinconado, regresa al único escenario que le gusta, la protesta y la confrontación”. Además, recordó que lo había señalado previamente, “hace un año, cuando amenazó con su constituyente, ante el hundimiento que hizo el Congreso, en buena hora, de su primer proyecto de reforma a la salud”.

“Nos tocará encarar esta situación en la que cualquier cosa puede ocurrir y desde ahora, anticipo que lo que este gobierno provoca no estará exento de violencia como lo vimos ayer en la asonada que ingresó al Congreso, lo mismo intentaron hacer hoy y la invitación del propio Petro a la movilización”, añadió.

El excongresista también comentó en su mensaje que “la democracia colombiana está en riesgo precisamente por esta obsesión de deslegitimar a quienes no se arrodillan ante el Gobierno”. En su publicación, señaló que el presidente Petro ahora busca “convertir al Congreso en enemigo público”.

En ese sentido, el político cerró su mensaje pidiendo al jefe de Estado que “respete las reglas del juego democrático”. “Señor Petro respete las reglas del juego democrático. Gobernar implica respetar la autonomía de las instituciones. Lo contrario es abrirle la puerta a la anarquía, al deterioro institucional y a una crisis aún más profunda. Basta ya de retórica incendiaria”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro anunció la noche del 11 de marzo de 2025 que convocará a una consulta popular para que los ciudadanos decidan el futuro de dos proyectos clave: la reforma laboral y la reforma al sistema de salud

En cuanto a las palabras del presidente con respecto a la consulta popular, en su alocución del 11 de marzo comentó lo siguiente: “Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya no una comisión, no de ocho, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria. Pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no”.