3 muertos y varios heridos deja nueva explosión en el barrio San Bernardo, centro histórico de Bogotá

Nueva explosión en el barrio San Bernardo dejó tres personas muertas y otras nueve heridas.

Nuevamente en el tradicional barrio San Bernardo, azotado por las bandas dedicas al expendio de estupefacientes, se vivió una noche de terror el miércoles 12 de marzo por cuenta de un nuevo atentado con un artefacto explosivo, tipo granada, que dejó tres personas muertas y nueve más heridas en la calle 3ª con carrera 10ª.

A esa zona del centro histórico de la capital colombiana llegaron miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) que están ayudando con la evacuación de los afectados, que corresponderían a habitantes de calle.

“Esto obedece a una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales organizados, ‘Los Venecos’ y ‘Los Costeños’, dando el territorio por el tráfico de estupefacientes”, indicó el comandante de la Mebog, el general Giovanni Cristancho Zambrano.

El alto oficial señaló también que la retaliación se dio también por los golpes que les han propinado recientemente.

“En lo corrido del año llevamos más de 120 capturas en la zona. Así como la incautación de dos armas de fuego, dos granadas de fragmentación y munición, 20.000 dosis, 15 allanamientos. Creemos que este lanzamiento de este artefacto explosivo obedece a esta retaliación, pero también a diferentes operaciones que hemos venido a priorizando en lo corrido del año”, agregó.

Entre tanto, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó el nuevo atentado y señaló que la ciudad no se dejará amedrentar por los criminales, que responden de esta manera al accionar de las autoridades.

“No podemos ceder ante la violencia de las bandas criminales en el barrio San Bernardo. Este nuevo ataque, igual que los anteriores en esa misma zona, es la reacción de bandas criminales que buscan sobrevivir al asedio sostenido de la @PoliciaBogota sobre sus estructuras [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Agregó que en ese sector también han logrado las capturas de mandos de las estructuras delincuenciales, como la recuperación de motocicletas hurtadas, y se comprometió a devolverle la tranquilidad a la comunidad.

“No vamos a retroceder. Por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos. He ordenado a la @PoliciaBogota intensificar la presión sobre las bandas que allí operan y que están identificadas, para lograr la captura de sus cabecillas y la desarticulación de sus estructuras. @Bogota no dejará de actuar en San Bernardo hasta no lograr su recuperación [sic]”, afirmó.

De este nuevo atentado se conocieron algunas grabaciones de personas que viven en esa zona de Bogotá donde se dio cuenta del pánico que se produjo entre los habitantes de calle que son adictos a los estupefacientes que expenden las dos estructuras en confrontación y que estaban en el lugar donde ocurrió la detonación.

De acuerdo con los primeros testimonios que conocieron en el informativo de televisión Noticias Caracol, un hombre abandonó un paquete donde estaba el explosivo y emprendió la huida por la calzada de TransMilenio.

Este es el tercer ataque en los últimos 30 días en ese barrio de la localidad de Santa Fe, luego de la que se registró en la noche del 19 de febrero, donde perdió la vida otra persona sin hogar, y la del 23 de ese mismo mes, donde falleció un perro.

Por ese ultimo atentado fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana que fue identificado como Enderson Jesús Torres Nova y que se encuentra privado de la libertad respondiendo por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, y maltrato animal agravado.

Allí hay una sangrienta disputa entre las bandas de ‘Los Venecos’ y ´Los Costeños‘ que se disputan le venta ilegal de droga.