Mario Espitia confesó que por poco pierde un papel en una producción porque el director lo consideraba “muy bonito”

El actor Mario Espitia aseguró que por poco pierde el papel en una producción por ser demasiado "bonito" - crédito @espitiamario/IG

Mario Espitia es un actor barranquillero, que ha formado parte de importantes producciones, como La ley del corazón y Leandro Díaz, además, se ha dedicado a la creación de contenido de humor en sus redes sociales.

Con el paso de los años, Espitia se ha consolidado como uno de los rostros más queridos de la televisión, pero esto también le ha traído algunas consecuencias en lo que se refiere a su carrera en la televisión.

Recientemente, estuvo como invitado en el pódcast Ajá hey donde abordó varios temas y uno de esos tuvo que ver con la participación en la telenovela junto a Silvestre Dangond.

Protagonistas de la novela 'Lenadro Díaz' en el Canal RCN - crédito redes sociales

En esta producción del Canal RCN, Espitia debió dar vida al hermano mayor de Leandro Díaz, donde además de echarle flores a al vallenatero, contó una anécdota que debido a su buena apariencia física por poco pierde el papel por “ser bonito”.

Según dijo, en ocasiones es más fácil conseguir papeles porque goza de una buena presencia ante las cámaras, pero estaba cansado que en los ensayos en el set de especulara que no podría llegar a una buena actuación.

Mario Espitia por poco pierde el papel en 'Leandro' porque era muy "bonito" - crédito @espitiamario/IG

“Es más fácil poner feo que poner bonito mi hermano y tengo una foto que me volvieron mierda y cuando llegue a la foto me dijeron en producción ‘no, no, no, no, se ve muy feo’”, por lo que no dudó en reclamarle a los de la producción como él sabe hacerlo: “Eche y ¿entonces?“, fueron las palabras de Espitia sobre la preparación previa para conseguir su papel en Leandro Díaz, lo que le pareció gracioso porque no entendía qué era lo que estaban buscando.

Finalmente, el actor recalcó que lo más importante para él debe ser la preparación de los personajes, comparándolo con la presentación de un parcial en la universidad donde no se conoce nada del tema por el que lo van a evaluar.

Es considerado uno de los hombres más guapos de la televisión, por lo que extraña que nieguen un papel por su belleza - crédito @espitiamario/IG

Esta confesión de Espitia despertó algunas risas entre sus seguidores, quienes encendieron las redes sociales con comentarios como: “Pero para haberte dejado vuelto nada, te veías muy bien”; “Lo que puede hacer el maquillaje, pasar de semejante papacito a ese hombre perverso”; “Aquí lo verdaderamente importante tiene que ser la actuación y no lo físico”, entre otros.

A otra famosa actriz le ocurrió una situación similar

La actriz y modelo colombiana Stephania Duque, reconocida por su papel de Mariana Sanín en la telenovela Sin senos sí hay paraíso, así como por su participación en la serie biográfica Rigo, hizo una explicación sobre una frase que, dice ella, “fue sacada de contexto”.

Y es que en algún momento, la actriz aseguró que en repetidas ocasiones ha perdido papeles por ser “muy bonita”, por lo que debió salir a aclarar el asunto.

La actriz colombiana dijo que se había malinterpretado lo que había dicho de que "por bonita" no la contrataban para algunos papeles - crédito @laduque7/Instagram

“No crean en todo lo que ven”, dice Duque en una historia que comparte con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Enseguida muestra su postura sobre la situación: “Una publicación que le está dando vuelta a la web (...) me hace ver como una persona que se jacta; además sin otras virtudes y no es así”, después de que sus declaraciones en Lo sé todo fueron malinterpretadas.

La actriz y modelo, además, compartió con sus seguidores lo que sintió de que la mostraran como una persona presumida, vacía y sin algo que aportar más que su belleza. “En su momento no dije nada porque me dolió mucho. Me hizo mucho daño a mí y a mi familia. Hoy, 11 meses después, me atrevo a decir que no crean en todo lo que dicen”.