Enrique Peñalosa culpó a Petro por las inundaciones en la autopista Norte de Bogotá: “Politiquería ambientalista”

El caos que se generó en la autopista Norte de Bogotá en la madrugada del 12 de marzo de 2025 derivó en señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, por el estancamiento del proyecto que busca ampliar el corredor vial y elevar un tramo. Pues, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó la solicitud de licencia ambiental para la megaobra, argumentando insuficiencia de información en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Esta decisión impidió el inicio de las obras de construcción, que ayudarían, a largo plazo, a mejorar la movilidad de los ciudadanos y a evitar inundaciones en épocas de lluvia. No obstante, la autoridad ambiental explicó que se puede volver a presentar la solicitud, habiendo corroborado que se cumple con todos los requisitos para adquirirla.

“La decisión de archivo no implica la inviabilidad del proyecto, sino que da la oportunidad a la concesionaria de presentar una nueva solicitud de licencia ambiental cuyo Estudio de Impacto Ambiental cumpla los requisitos legales y subsane las deficiencias de información, de manera tal que esta Autoridad Nacional cuente con los elementos de juicio necesarios para la toma de decisión”, indicó la Anla en un comunicado.

En diciembre de 2024 fue radicada una nueva solicitud de licencia ambiental para la ampliación del corredor vial, y se espera que las obras inicien en el segundo semestre de 2025 y culminen en 2029. No obstante, pese a que el proyecto parece ir por buen camino, hay otro problema adicional que afectaría su ejecución: la resolución del Ministerio de Ambiente que pretende establecer lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al menos una docena de proyectos se verían afectados por la resolución, entre ellos, la ampliación del corredor vial.

La crítica de Enrique Peñalosa contra el presidente: un bloqueo de vías

El exalcalde de la capital Enrique Peñalosa se pronunció sobre la problemática que gira en torno a la autopista, culpando directamente al presidente Gustavo Petro, debido a que las decisiones de su gobierno y de entidades ligadas a él están perjudicando la megaobra e impidiendo el mejoramiento de otras vías. “No más falsos ambientalismos. Las ciudades ocupan una microscópica parte de Colombia. Los ciudadanos necesitan vivienda y vías. Petro y su gente deben dejar de bloquear las vías que necesita Bogotá con politiquería ambientalista”, escribió en X.

De igual manera, aseguró que el mandatario ha expedido resoluciones que atentan contra otras obras como la ampliación de la carrera séptima y la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Esta última se planeó hace 60 años, pero, según indicó, la exalcaldesa Claudia López también impidió su avance, porque no incluyó la construcción de la ALO Norte en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), argumentando afectaciones ambientales.

“Una autopista que atraviesa la ciudad de norte a sur y bloqueada por Claudia López y por Petro, con sus absurdas resoluciones”, aseveró, añadiendo una crítica por el bloqueo de la prolongación de la Avenida Boyacá al norte, hacia Chía, y la ampliación de la vía Suba-Cota.

Según el exmandatario local, los argumentos utilizados para frenar este tipo de proyectos de infraestructura vial no son válidos. Uno de ellos es la necesidad de frenar la urbanización, puesto que afecta negativamente los ecosistemas y los recursos naturales. No obstante, Peñalosa aseguró que buena parte del territorio nacional no está ocupado por ciudades, estas representan únicamente el 0,3% del país. “Hay 300 veces más tierra que lo que ocupan las ciudades”, aclaró.

En ese sentido, aseguró que se debe garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y su felicidad, por medio de obras de infraestructura. “En las ciudades hay que hacer la vida amable para los seres humanos. Hay que hacer infraestructura para que haya calidad de vida, vivienda. No se puede seguir bloqueando la vivienda en Bogotá con resoluciones como la de Petro. Hay que hacer vivienda para los ciudadanos, hay que hacer vías”, precisó.