‘Yo me llamo’: Vicente Fernández criticó a los jurados y se llevó una lección: “Se van siempre a despotricar y malinterpretan”

Momentos tensos se vivieron en la jornada - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Yo me llamo continúa descrestando cada noche con las presentaciones de sus participantes. Algunos de los comentarios de los jurados llegan a afectar a los participantes, que derraman lágrimas por no poder cumplir los retos, pero otros parecen tomarlo personal.

La emisión del 10 de marzo de 2025 no fue la excepción y las emociones estuvieron al límite para los participantes, que se esforzaron bastante en sus presentaciones para no quedar en riesgo por decisión de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, pero tres de ellos no lograron evolucionar lo suficiente y deben esforzarse más para no abandonar el programa en la futura noche de eliminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Presentaciones de la noche

Gilberto Santa Rosa cantó Un montón de estrellas y con un aspecto diferente al que tenía acostumbrado a los jurados, fue elogiado por su avance en su físico y baile, aunque su forma de cantar se sintió un poco forzada.

El imitador recibió algunas críticas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Gustavo Cerati interpretó La ciudad de la furia, pero no lo hizo solo, pues tuvo como invitada la imitadora de Andrea Echeverri, lo que le dio un toque diferente, logrando erizar a Amparo Grisales: “Fue hermoso”. Sin embargo, no se salvó de las críticas, pues “la diva de Colombia” y Rey Ruiz tuvieron una pequeña discusión por el acento del artista.

La compañía de Cerati impactó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Amaia Montero salió al escenario con el reto de usar tacones para estilizar su figura y verse más elegante. Además, cantó Quiero ser, uno de los temas más famosos, por lo que se llevó buenos comentarios en general, aunque el acento no convenció del todo y le pidieron trabajar más en su pasarela, pues se mostró algo insegura.

La participante salió con un tema muy reconocido - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Al llegar al camerino, la joven lloró porque sentía que los jurados no veían su evolución, aunque sus compañeros la recibieron con un ramo de flores, por lo que el 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer.

A Amaia le dieron una sorpresa por el Día de la Mujer - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Raphael cantó No puedo arrancarte de mi, sentado en el suelo y con una gesticulación que fue halagada. Sin embargo, Amparo lo desilusionó con su comentario: “Estaba a punto de erizarme, pero sigues mirando mucho para el piso”. A su vez, César Escola y Rey Ruiz le pidieron no desconectarse del personaje original.

Al participante le faltó contacto visual - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Vicente Fernández tenía el reto de cantar Volver, volver, uno de los temas más icónicos del artista. Hizo una presentación buena, aunque le faltaron algunos matices, por lo que se llevó críticas de los jurados. “La parte alta me salió excelente, pero Amparo dijo que no tenía la voz de bostezo”.

Al escuchar esto, los jurados no dudaron en llamar nuevamente al artista al escenario para explicarle nuevamente lo ocurrido: “Van a despotricar allá, no escuchan bien y malinterpretan”, dijo Amparo Grisales.

En varias oportunidades el imitador ha tenido discusiones con los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

José Luis Perales cantó Dime y aunque iba muy bien inicialmente, se le olvidó la letra. Aunque no recibió críticas por eso, pues le dijeron que se notó que reflexionó lo suficiente. Incluso, hizo llorar a Amparo Grisales, que se refirió al panorama actual de las guerras alrededor del mundo. Además, al regresar al camerino lloró bastante.

Esta es una de las canciones más emotivas del cantante original - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Favorito de la noche

Armonio reconoció el artista que mejor se desenvolvió en el escenario y no dudó en decir que era Gustavo Cerati, que celebró junto con sus compañeros y se llevó un millonario premio: $5 millones.

La noche estuvo cargada de sorpresas y reconocimientos - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Tres participantes en riesgo

Búfalo entró al escenario para comunicar a los concursantes que irían a noche de eliminación:

El primero fue José Luis Perales, pues es la segunda vez que se le olvida parte de la letra.

Amaia Montero también quedó en riesgo.

Contrario a lo que todos creían, Vicente Fernández no fue el tercero, sino Raphael, que tiene la tarea de evolucionar.