Francia Márquez envió mensaje a quienes le han dicho “incapaz”: “Les dicen a todas las mujeres que no son capaces”

La vicepresidenta envió cálido mensaje a las mujeres del país

A través de sus redes sociales, la vicepresidenta Francia Márquez Mina envió un mensaje a las mujeres que alguna vez han recibido el señalamiento de “incapaces”.

La alta funcionaria publicó un video en su cuenta de Instagram refiriéndose a la conmemoración del Día de la Mujer, celebrado el sábado 8 de marzo, y resaltando el valor de las mujeres en el país.

En medio de las imágenes, Márquez inició diciendo: "Yo no estaba sola, cuando me dicen que a mí que soy incapaz. Le están diciendo a todas ustedes, es que en este país las mujeres no somos capaces”.

La vicepresidenta aseguró que, “por tanto, el trabajo que tenemos que seguir haciendo es demostrar la capacidad que tenemos como mujeres en este país para transformar nuestra sociedad”.

La vicepresidenta aprovechó la oportunidad para enviar mensaje a las mujeres del país

De esta manera, Francia Márquez se refirió a las mujeres en toda su diversidad. “Me alegra que hayan entendido la importancia y la necesidad de construir juntas, porque juntas podemos construir un país mejor”, declaró.

Finalmente, la vicepresidenta envió mensaje por el Día de la Mujer: “Desearles un día de la mujer lleno de bendiciones para ustedes. Sé que lo conmemoramos con todo el ahínco de lo que significa para nosotras honrar nuestra existencia, nuestra presencia, honrar lo que somos como mujeres”, concluyó en sus palabras.

Día de la Mujer

El sábado 8 de marzo, Francia Márquez emitió un comunicado en conmemoración del Día de la Mujer: “Como Vicepresidente de la República, hoy quiero extender un saludo a todas las mujeres de nuestro país, a las que están en el campo, a las que están en la ciudad, a las afrodescendientes, raizales, palenqueras, rrom, indígenas, campesinas, a las mujeres con discapacidad, las mujeres trabajadoras, a las mujeres científicas, a las mujeres cabeza de familia que son su mayoría en nuestra nación”, inició su discurso.

Vicepresidenta de Colombia en el Día de la Mujer

En uno de los apartes, la vicepresidenta expresó: “Quiero saludar a todas nuestras niñas, que como quieran están esperando las voces de mujeres que les guíen, que las ayuden a construir sus proyectos de vida. Quiero saludar a las abuelas, aquellas que con su sabiduría nos han ayudado a aprender a andar el camino. Quiero saludar a las mujeres campesinas que han labrado la tierra, a las mujeres afrodescendientes, que a mí me han enseñado la rebeldía y la dignidad”.

Finalizando el documento, Francia aseguró que “hoy, en el Día de la Mujer quiero invitarlas a seguir siendo rebeldes, a no callar, a seguir levantando la voz. A ser mujeres comprometidas con la justicia social y con las transformaciones históricas”.

Con sentido video se despidió Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, cerró un capítulo importante en su carrera política al despedirse del equipo que la acompañó durante su gestión como jefa del Ministerio de la Igualdad.

Según informó un video difundido a través de su canal oficial en WhatsApp, Márquez expresó su agradecimiento y satisfacción por el trabajo realizado desde la creación de esta cartera, subrayando los logros alcanzados en la búsqueda de mejores condiciones para las mujeres en el país.

En su mensaje, Márquez destacó el compromiso de su equipo en la tarea de proteger la vida de las mujeres, una labor que describió como “enorme” y que, según sus palabras, ha sido llevada a cabo con esfuerzo y dedicación.

“Sobre nuestros hombros ha recaído una tarea enorme: proteger la vida de otras mujeres. Y esa es una tarea que han hecho y hemos hecho con todo el esfuerzo y compromiso”, afirmó la vicepresidenta en el video compartido.

El Ministerio de la Igualdad, liderado por Márquez desde su creación, se ha enfocado en atender las violencias basadas en género que afectan a las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo los entornos laborales, los hogares y los espacios públicos.